El "Plan de Contingencia" del Gobierno para intentar evitar cortes de luz en el verano

Tras evaluar 27 propuestas por un total de 1.347 MW de potencia, la Secretaría de Energía resolvió adjudicar una potencia adicional de 150 MW, alcanzando así una potencia total de almacenamiento superior al objetivo inicial.

La resolución de este lunes también establece la creación del Registro Nacional de Proyectos de Almacenamiento de Energía Eléctrica (RENPALMA), que incluirá todos los proyectos de almacenamiento conectados al Sistema Argentino de Interconexión (SADI).

El RENPALMA estará bajo la órbita de la Subsecretaría de Energía Eléctrica en un intento por centralizar la información, garantizar la transparencia y supervisar la evolución del sector. Así, los titulares de los proyectos deberán mantener actualizada la documentación y notificar cualquier modificación a la Dirección Nacional de Generación Eléctrica.