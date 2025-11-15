El posteo de Casa Rosada a ocho años del naufragio del ARA San Juan: "Eterno reconocimiento"
La cuenta oficial de la casa de Gobierno envió por redes sociales un afectuoso saludo a los familiares de las víctimas.
Este 15 de noviembre se cumple el octavo aniversario del hundimiento del submarino ARA San Juan, tragedia en la que murieron 44 submarinistas por una larga cadena de impericias e irresponsabilidad de la cadena de mando de la Marina.
La operación de búsqueda se extendió durante meses y se convirtió en una de las más complejas de la historia naval argentina, con la participación de más de una decena de países. Recién el 17 de noviembre de 2018 se confirmó el hallazgo del submarino a casi 1000 metros de profundidad, a 597 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia y fuera de la Zona Económica Exclusiva.
La madrugada del 17 de noviembre de 2018 fue encontrado a la altura del Golfo San Jorge, a 597 kilómetros de Comodoro Rivadavia.
A lo largo del país se realizan actos, izamientos y espacios de reflexión para honrar a la tripulación. Cada aniversario renueva el compromiso por mantener viva la memoria colectiva y acompañar a las familias, que continúan reclamando verdad y justicia.
El Gobierno nacional publicó en la cuenta de Casa Rosada un homenaje a los tripulantes. "Este 15 de noviembre, rendimos homenaje a los 44 tripulantes del ARA San Juan quienes fallecieron en servicio en un trágico naufragio. Reafirmamos nuestro eterno reconocimiento y el compromiso de mantener viva su memoria, y enviamos un afectuoso saludo a los familiares de nuestros héroes", dice el mensaje.
Los 44 del ARA San Juan
- Capitán de fragata Pedro Martín Fernández (45).
- Capitán de corbeta Jorge Ignacio Bergallo.
- Teniente de navío Fernando Vicente Villarreal.
- Teniente de navío Fernando Ariel Mendoza.
- Teniente de navío Diego Manuel Wagner.
- Teniente de navío Eliana María Krawczyk (35).
- Teniente de navío Víctor Andrés Maroli (37).
- Teniente de fragata Adrián Zunda Meoqui.
- Teniente de fragata Renzo David Martín Silva (32).
- Teniente de corbeta Jorge Luis Mealla (30).
- Teniente de Corbeta Alejandro Damián Tagliapietra (27).
- Suboficial Principal Javier Alejandro Gallardo (47).
- Suboficial Primero Alberto Cipriano Sánchez (46).
- Suboficial Primero Walter Germán Real (43).
- Suboficial Primero Hernán Ramón Rodríguez (43).
- Suboficial Segundo Cayetano Hipólito Vargas (45).
- Suboficial Segundo Roberto Daniel Medina (40).
- Suboficial Segundo Celso Oscar Vallejos (38).
- Suboficial segundo Hugo Arnaldo Herrera (39).
- Suboficial primero Víctor Hugo Coronel (39).
- Suboficial segundo Víctor Marcelo Enríquez (39).
- Suboficial segundo Ricardo Gabriel Alfaro Rodríguez (37).
- Suboficial segundo Daniel Adrián Fernández (40).
- Suboficial segundo Luis Marcelo Leiva (39).
- Cabo principal Jorge Ariel Monzón (37).
- Cabo principal Jorge Eduardo Valdez (33).
- Cabo principal Cristian David Ibañez (36).
- Cabo principal Mario Armando Toconas (36).
- Cabo principal Franco Javier Espinoza (33).
- Cabo principal Jorge Isabelino Ortiz (32).
- Cabo principal Hugo Dante César Aramayo (33).
- Cabo principal Luis Esteban García (31).
- Cabo principal Sergio Antonio Cuellar (35).
- Cabo principal Fernando Gabriel Santilli (34).
- Cabo principal Alberto Ramiro Arjona (33).
- Cabo principal Enrique Damián Castillo (35).
- Cabo principal Luis Carlos Nolasco (30).
- Cabo principal David Alonso Melián (31).
- Cabo principal Germán Oscar Suárez (29).
- Cabo principal Daniel Alejandro Polo (31).
- Cabo principal Leandro Fabián Cisneros (28).
- Cabo principal Luis Alberto Niz (27).
- Cabo principal Federico Alejandro Alcaraz Coria (27).
- Cabo segundo Aníbal Tolaba (25).
