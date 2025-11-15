El posteo de Casa Rosada a ocho años del naufragio del ARA San Juan: "Eterno reconocimiento"

La operación de búsqueda se extendió durante meses y se convirtió en una de las más complejas de la historia naval argentina, con la participación de más de una decena de países. Recién el 17 de noviembre de 2018 se confirmó el hallazgo del submarino a casi 1000 metros de profundidad, a 597 kilómetros al este de Comodoro Rivadavia y fuera de la Zona Económica Exclusiva.