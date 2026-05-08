El pronóstico del tiempo anticipa frío polar de invierno y calor de verano antes del fin de semana largo

Desplome térmico antes del fin de semana largo

En la antesala del ansiado fin de semana largo por el feriado del 25 de mayo, el invierno se adelantará con todo su rigor sobre la zona central del país. Entre el martes 19 y el jueves 21 de mayo, el frío polar se hará sentir con muchísima fuerza.

Durante esas jornadas pre-feriado, las temperaturas mínimas se desplomarán hasta los 4°C en las primeras horas de la mañana, mientras que las máximas a duras penas rozarán los 12°C o 13°C en el momento más cálido del día, obligando a los porteños a sacar las camperas más gruesas del placard de manera definitiva.