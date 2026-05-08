El pronóstico del tiempo anticipa frío polar de invierno y calor de verano antes del fin de semana largo
El pronóstico del tiempo en Buenos Aires anticipa una montaña rusa térmica. Habrá días de extremo frío polar y tardes de calor antes del fin de semana largo.
Los habitantes del Área Metropolitana de Buenos Aires vivirán un particular fenómeno meteorológico. Según el último pronóstico del tiempo, las marcas térmicas sufrirán variaciones extremas en muy pocos días, pasando de un crudo frío invernal a un inesperado calor de verano justo antes del próximo fin de semana largo.
Cuándo llega el frío polar y el calor a la Ciudad
Tras un inicio de mayo inestable, lluvioso y ventoso, las temperaturas comenzarán a descender drásticamente durante los próximos días. De acuerdo a los reportes extendidos para la próxima semana, el lunes 11 de mayo la mínima tocará los 5°C. Sin embargo, esta ola helada dará un rápido respiro y las marcas irán en paulatino ascenso continuo.
IMPORTANTE: Cambió el pronóstico y siguen las lluvias en Buenos Aires: qué día mejora el clima y qué pasa con el frío
Para el viernes 15 de mayo, el termómetro regalará un plácido calor primaveral o casi de verano, alcanzando una máxima de 21°C a plena luz del sol. Este inesperado "veranito" será ideal para disfrutar de actividades al aire libre con ropa liviana, pero la alegría durará muy poco debido al ingreso de un nuevo y potente frente gélido.
Desplome térmico antes del fin de semana largo
En la antesala del ansiado fin de semana largo por el feriado del 25 de mayo, el invierno se adelantará con todo su rigor sobre la zona central del país. Entre el martes 19 y el jueves 21 de mayo, el frío polar se hará sentir con muchísima fuerza.
Durante esas jornadas pre-feriado, las temperaturas mínimas se desplomarán hasta los 4°C en las primeras horas de la mañana, mientras que las máximas a duras penas rozarán los 12°C o 13°C en el momento más cálido del día, obligando a los porteños a sacar las camperas más gruesas del placard de manera definitiva.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario