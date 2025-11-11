El ramal Tigre del tren Mitre estará cuatro días sin funcionar: qué alternativas habrá para viajar

Desde la terminal de Retiro, es posible combinar con las líneas de colectivo 130 A y 130 B, además de acceder directamente a la Línea C del subte, que conecta con otras líneas en el centro de la ciudad. A pocas cuadras, en la estación Leandro N. Alem, también se puede tomar la Línea B, lo que amplía las posibilidades de conexión hacia el oeste de la Capital.

retiro tigre

A lo largo del recorrido ferroviario, varias estaciones cuentan con paradas de colectivos que replican, en parte, el trayecto del tren. Por ejemplo, Belgrano C y Núñez están conectadas por las líneas 60, 59 y 161, que recorren la Avenida del Libertador y zonas residenciales del norte porteño. Más adelante, estaciones como Rivadavia, Vicente López, Olivos y La Lucila comparten una misma oferta de líneas: 29, 130 A, 101 y 60, todas con recorridos que atraviesan barrios costeros y céntricos.

A partir de Martínez y hasta Carupá, las alternativas se vuelven más homogéneas. Las líneas 60, 343, 203 y 365 ofrecen cobertura en casi todas las estaciones de esta franja del recorrido. Estas líneas permiten conectar con puntos clave como San Isidro, San Fernando y Victoria, facilitando el acceso a zonas comerciales, administrativas y turísticas.

Finalmente, en la estación Tigre, el colectivo 343 (ramal Tigre) se presenta como una opción directa para quienes buscan continuar viaje hacia el centro o zonas aledañas, incluyendo el Puerto de Frutos y el Delta.

Ramal Tigre del Tren Mitre: cambios de horario en primeros y últimos trenes

Además de las interrupciones, el servicio circula por estos días con modificaciones en los primeros y últimos trenes por obras de renovación de vías.

ultimos trenes