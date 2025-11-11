El ramal Tigre del tren Mitre estará cuatro días sin funcionar: qué alternativas habrá para viajar
Desde Trenes Argentinos informaron cuáles son las alternativas de viaje para realizar el mismo recorrido con colectivos o líneas de subte.
El ramal Tigre del tren Mitre estará interrumpido durante cuatro días por obras de renovación de vías entre Maldonado y Tigre. Desde Trenes Argentinos informaron cuáles son las alternativas de viaje para realizar el mismo recorrido con colectivos, subtes o utilizando el tren de la costa.
La renovación de las vías del ramal Tigre se llevarán a cabo la próxima semana, afectando la movilidad de miles de usuarios que utilizan este servicio para viajar a diario y que conecta la zona norte del Conurbano bonaerense con la Ciudad de Buenos Aires.
La interrupción total del servicio del ramal Tigre del tren Mitre se llevará a cabo entre el viernes 21 y el lunes 21 de noviembre inclusive. El servicio retomará su funcionamiento normal el martes 25, según informaron desde la empresa Trenes Argentinos.
Ramal Tigre del tren Mitre interrumpido: opciones de transporte
La fecha elegida para la paralización del servicio de ese ramal coincide con el fin de semana extra largo, por lo que los usuarios del tren deberán considerar otras vías de transporte para utilizar durante esos días.
Los pasajeros que utilicen habitualmente el ramal tendrán disponibles otras opciones de viaje para desplazarse entre la zona norte y la terminal de Retiro, en la Ciudad de Buenos Aires, con una amplia red de colectivos y subtes que permiten continuar el trayecto o acceder a las estaciones de manera alternativa.
Desde la terminal de Retiro, es posible combinar con las líneas de colectivo 130 A y 130 B, además de acceder directamente a la Línea C del subte, que conecta con otras líneas en el centro de la ciudad. A pocas cuadras, en la estación Leandro N. Alem, también se puede tomar la Línea B, lo que amplía las posibilidades de conexión hacia el oeste de la Capital.
A lo largo del recorrido ferroviario, varias estaciones cuentan con paradas de colectivos que replican, en parte, el trayecto del tren. Por ejemplo, Belgrano C y Núñez están conectadas por las líneas 60, 59 y 161, que recorren la Avenida del Libertador y zonas residenciales del norte porteño. Más adelante, estaciones como Rivadavia, Vicente López, Olivos y La Lucila comparten una misma oferta de líneas: 29, 130 A, 101 y 60, todas con recorridos que atraviesan barrios costeros y céntricos.
A partir de Martínez y hasta Carupá, las alternativas se vuelven más homogéneas. Las líneas 60, 343, 203 y 365 ofrecen cobertura en casi todas las estaciones de esta franja del recorrido. Estas líneas permiten conectar con puntos clave como San Isidro, San Fernando y Victoria, facilitando el acceso a zonas comerciales, administrativas y turísticas.
Finalmente, en la estación Tigre, el colectivo 343 (ramal Tigre) se presenta como una opción directa para quienes buscan continuar viaje hacia el centro o zonas aledañas, incluyendo el Puerto de Frutos y el Delta.
Ramal Tigre del Tren Mitre: cambios de horario en primeros y últimos trenes
Además de las interrupciones, el servicio circula por estos días con modificaciones en los primeros y últimos trenes por obras de renovación de vías.
