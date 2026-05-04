Insólito: el máximo dirigente de Independiente Medellín provocó a los hinchas tras la eliminación
Raúl Giraldo, máximo dirigente del DIM, tuvo un tenso cruce con los simpatizantes en el Atanasio Girardot. Mostró billetes a la tribuna en medio de los reclamos por el mal momento deportivo.
El fútbol colombiano vivió un momento de extrema tensión tras consumarse la eliminación de Independiente Medellín en la Liga. Lejos de calmar los ánimos, el principal accionista de la institución, Raúl Giraldo, quedó en el centro de la polémica al protagonizar un fuerte cruce con sus propios hinchas que reclamaban en las tribunas por el mal momento que está atravesando el equipo en el último tiempo.
El episodio comenzó una vez terminado el partido en el estadio Atanasio Girardot. Giraldo ingresó al terreno de juego y dialogó brevemente con los futbolistas Didier Moreno y Daniel Cataño. Sin embargo, la situación escaló rápidamente cuando los hinchas comenzaron a manifestar su descontento por el rendimiento del plantel y la falta de resultados.
En lugar de retirarse, el dirigente reaccionó respondiendo con gestos provocadores hacia los simpatizantes, exhibiendo billetes frente a las tribunas. A pesar de los intentos de los propios jugadores por calmar la situación, las señales del directivo encendieron aún más los ánimos de los presentes. Como respuesta a la provocación, los hinchas se volcaron hacia la parte baja del estadio para continuar con la protesta y entonaron el cántico: "Ya se va, Raúl Giraldo, ya se va".
Un malestar que viene de arrastre en Independiente Medellin de Colombia
El tenso cruce que se viralizó en las redes sociales no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una profunda crisis de confianza entre la dirigencia y la hinchada del DIM. Los seguidores del conjunto "poderoso" expresaron en repetidas ocasiones su inconformidad con la gestión institucional y las decisiones tomadas en la conformación de la plantilla.
En ese sentido, una de las figuras más resistidas por el público es Federico Spada, el actual director deportivo de la institución, a quien los fanáticos señalan como uno de los principales responsables del flojo presente deportivo.
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