Insólito: el máximo dirigente de Independiente Medellín provocó a los hinchas tras la eliminación

En lugar de retirarse, el dirigente reaccionó respondiendo con gestos provocadores hacia los simpatizantes, exhibiendo billetes frente a las tribunas. A pesar de los intentos de los propios jugadores por calmar la situación, las señales del directivo encendieron aún más los ánimos de los presentes. Como respuesta a la provocación, los hinchas se volcaron hacia la parte baja del estadio para continuar con la protesta y entonaron el cántico: "Ya se va, Raúl Giraldo, ya se va".