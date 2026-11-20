La crecida del río Paraná mantiene en vilo al Litoral: familias evacuadas y barrios bajo el agua
Numerosas localidades ribereñas de Corrientes, Entre Ríos y Santa Fe sufren importantes anegamientos, mientras hay evacuados y los vecinos resisten como pueden.
Pese a que las lluvias dieron una tregua en varias zonas, la persistente crecida del río Paraná mantiene bajo alerta a numerosas localidades de Entre Ríos y Santa Fe, donde cientos de familias debieron abandonar sus hogares y varias viviendas permanecen inundadas.
En Entre Ríos, una de las ciudades más comprometidas es Victoria, donde el nivel del río quedó a apenas cinco centímetros de la marca de evacuación. "Las casas están totalmente bajo el agua, la gente tuvo que irse porque no tuvo construcciones en altura. El río está a 5,71 es la marca máxima, está 70 centímetros por arriba del nivel de evacuación", relató el cronista de C5N Bernardo Magnago desde el barrio Bajada Grande.
También se registran dificultades en La Paz, Paraná, Hernandarias y Diamante, localidades que continúan afrontando las consecuencias del avance del agua, teniendo en cuenta que la crecida alcanzó su punto más alto el último fin de semana y el agua permanece estancada en amplias áreas ribereñas.
Esta situación complica el retorno de los evacuados y prolonga los riesgos sanitarios vinculados a la acumulación de agua, entre ellos la proliferación de mosquitos y la posibilidad de enfermedades asociadas.
En distintos barrios costeros, los vecinos improvisan defensas con bolsas de arena para intentar contener el ingreso del agua; al mismo tiempo, organismos de emergencia y fuerzas de seguridad coordinan la distribución de alimentos, agua potable, repelentes y otros insumos básicos para las familias que continúan en zonas vulnerables.
La situación también es crítica en la ciudad de Santa Fe, donde el Paraná se mantiene por encima del nivel de evacuación. Según datos oficiales, decenas de familias fueron trasladadas a centros de asistencia habilitados por el municipio, mientras continúan los operativos preventivos en sectores expuestos al avance del río.
Las autoridades siguen monitoreando la evolución del fenómeno ante la posibilidad de nuevas complicaciones en los próximos días. Aunque el pronóstico indica una estabilización en algunos sectores, la magnitud de la crecida mantiene en vilo a las comunidades ribereñas.
La recuperación dependerá no solo del descenso sostenido del Paraná, sino también de la capacidad de las localidades afectadas para asistir a quienes perdieron temporalmente sus hogares y reconstruir la infraestructura dañada por la inundación.
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