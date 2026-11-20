La situación también es crítica en la ciudad de Santa Fe, donde el Paraná se mantiene por encima del nivel de evacuación. Según datos oficiales, decenas de familias fueron trasladadas a centros de asistencia habilitados por el municipio, mientras continúan los operativos preventivos en sectores expuestos al avance del río.

Las autoridades siguen monitoreando la evolución del fenómeno ante la posibilidad de nuevas complicaciones en los próximos días. Aunque el pronóstico indica una estabilización en algunos sectores, la magnitud de la crecida mantiene en vilo a las comunidades ribereñas.

La recuperación dependerá no solo del descenso sostenido del Paraná, sino también de la capacidad de las localidades afectadas para asistir a quienes perdieron temporalmente sus hogares y reconstruir la infraestructura dañada por la inundación.