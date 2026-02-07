El sujeto detenido por la violación en Miramar accedió a hacerse un análisis de ADN

Con la autorización del Juez de Garantías interviniente, se realizó el operativo donde se concretó la captura del presunto atacante en el barrio Marines de Miramar, a pocos metros de la casa de sus padres, imputándoselo por “abuso sexual agravado”.

No obstante, las mismas fuentes señalaron que el sujeto se declaró inocente y se negó a responder más preguntas, aunque accedió a que se le realice una extracción de sangre para cotejar su ADN con el obtenido en los hisopados practicados a la víctima, mientras seguirá detenido en la Unidad Penal N°44 de Batán.