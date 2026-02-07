El sujeto detenido por la violación en Miramar accedió a hacerse un análisis de ADN
El hombre identificado como R.G.D., de 40 años, fue detenido el viernes último y negó ser el autor del hecho ocurrido en la madrugada del pasado 29 de enero.
El hombre detenido el viernes último y acusado de haber sido quien abusó sexualmente de una adolescente en Miramar a fines de enero, negó haber participado en el hecho y hasta se prestó voluntariamente a un análisis de ADN.
La violación ocurrió el pasado 29 de enero a la madrugada, cuando la víctima se encontraba cerca de la playa con un amigo, también menor de edad, donde fueron abordados por un hombre de alrededor de 40 años, quien los amenazó con un cuchillo.
Según la denuncia, el agresor los ató los pies y, mediante intimidación, los obligó a despojarse parcialmente de sus prendas de vestir, para luego cometer los actos de violencia sexual contra la menor, sustrayéndole también el teléfono celular.
Luego, ambos adolescentes pidieron ayuda policial en la vía pública y desde ese momento se desató la exhaustiva investigación, a cargo del fiscal Rodolfo Moure de la UFI Descentralizada de Miramar, que derivó en la captura de un hombre identificado como R.G.D., de 40 años.
Fuentes policiales indicaron que durante los días posteriores se hizo un relevamiento de cámaras de seguridad de la zona, búsqueda de testigos y recepción de testimonios, lográndose obtener un reconocimiento del presunto autor del ilícito por parte de un testigo entrevistado, que aportó información de interés para el esclarecimiento del hecho.
Con la autorización del Juez de Garantías interviniente, se realizó el operativo donde se concretó la captura del presunto atacante en el barrio Marines de Miramar, a pocos metros de la casa de sus padres, imputándoselo por “abuso sexual agravado”.
No obstante, las mismas fuentes señalaron que el sujeto se declaró inocente y se negó a responder más preguntas, aunque accedió a que se le realice una extracción de sangre para cotejar su ADN con el obtenido en los hisopados practicados a la víctima, mientras seguirá detenido en la Unidad Penal N°44 de Batán.
