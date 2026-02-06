Detuvieron al acusado de violar a una adolescente en una playa de Miramar

Según se informó, el sospechoso quedó alojado en la Unidad Penal 44 de Batán y será trasladado este sábado a Tribunales para prestar declaración en sede judicial.

Abuso sexual en una playa de Miramar: el caso

miramar foto.jpg Foto ilustrativa

El aberrante episodio ocurrió el jueves 29 de enero durante la madrugada, cuando la joven se encontraba con un amigo en una pequeña zona de playa ubicada en la intersección de la Costanera y calle 33.

En ese momento, un hombre los interceptó con un arma blanca tipo “cuchillo o navaja” y logró reducirlos. Primero los ató de pies y manos y luego cometió el abuso sexual contra la adolescente.

Tras consumar el ataque, el delincuente se robó los celulares de ambos para evitar que pudieran comunicarse o pedir auxilio antes de que él pudiese escapar. Luego se supo que descartó los teléfonos a pocos metros.

El primero en lograr zafarse de las ataduras fue el joven, quien inmediatamente buscó ayuda y alertó a personas que pasaban por la zona. Después de unos minutos apareció un móvil de patrulla municipal, que encontró a la víctima todavía en la playa y activó el protocolo de contención. La joven fue asistida por médicos y un gabinete especializado en casos de abuso sexual.

Además, se preservó la escena del delito y se dio aviso inmediato a la Fiscalía Descentralizada de la ciudad para comenzar con la investigación que derivó en la detención del sospechoso.