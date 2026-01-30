Una adolescente de 15 años fue violada en la playa de Miramar: buscan a un sospechoso
El abuso sexual ocurrió en la madrugada del jueves a la salida de un boliche de Miramar. La joven estaba acompañada por un muchacho al que los agresores ataron.
Una adolescente de 15 años fue víctima de un abuso sexual el jueves de esta semana en Miramar, provincia de Buenos Aires. El ataque ocurrió de madrugada, cuando la joven y su acompañante volvían del boliche.
La víctima y su acompañante, que es un joven a quien conoció hace muy poco tiempo, habían decidido bajar a la playa cerca del muelle de Miramar. Era de madrugada y el sol empezaba a dejarse ver en el cielo, y no había nadie en la arena, o casi.
Según el relato de los jóvenes, un hombre se les acercó armado con un cuchillo y logró reducirlos. Primero los ató de pies y manos y luego cometió el abuso sexual, cuya única víctima fue la adolescente.
Tras el ataque, el delincuente se robó los celulares de ambos para evitar que pudieran comunicarse o pedir auxilio antes de que él pudiese escapar. Luego se supo que descartó los aparatos.
El primero en lograr zafarse de las ataduras fue el joven. En seguida se fue de la playa, pero para buscar ayuda en la calle.
Después de unos minutos apareció un móvil de la Policía bonaerense, que encontró a la víctima del abuso sexual todavía en la playa, y se activó el protocolo de contención.
De la víctima sólo se sabe que tiene 15 años y que había ido de vacaciones en Miramar.
La joven fue asistida por médicos y un gabinete especializado en casos de abuso sexual, mientras el caso pasó a la justicia para su investigación.
Hasta el momento no se encontró rastro alguno del hombre descrito por la víctima y su acompañante, informó el sitio 0223.com de Mar del Plata.
El caso en Miramar se suma a otra situación de abuso sexual en la calle que fue denunciada hace dos semanas en Mar del Plata por mujer que señaló como culpables a dos hombres en situación de calle.
La víctima de ese episodio es una enfermera de 28 años que fue asaltada por dos hombres, de 25 y 27 años, cuando caminaba cerca del cruce de las avenidas Colón e Independencia.
