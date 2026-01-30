Una adolescente de 15 años fue violada en la playa de Miramar: buscan a un sospechoso

Después de unos minutos apareció un móvil de la Policía bonaerense, que encontró a la víctima del abuso sexual todavía en la playa, y se activó el protocolo de contención.

De la víctima sólo se sabe que tiene 15 años y que había ido de vacaciones en Miramar.

La joven fue asistida por médicos y un gabinete especializado en casos de abuso sexual, mientras el caso pasó a la justicia para su investigación.

Hasta el momento no se encontró rastro alguno del hombre descrito por la víctima y su acompañante, informó el sitio 0223.com de Mar del Plata.

El caso en Miramar se suma a otra situación de abuso sexual en la calle que fue denunciada hace dos semanas en Mar del Plata por mujer que señaló como culpables a dos hombres en situación de calle.

La víctima de ese episodio es una enfermera de 28 años que fue asaltada por dos hombres, de 25 y 27 años, cuando caminaba cerca del cruce de las avenidas Colón e Independencia.