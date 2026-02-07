Escándalo en Madariaga: manejaba en la ruta con un menor a upa, se resistió a la multa y agredió a los agentes
El grave episodio de tránsito fue detectado por personal de Seguridad Vial de la Provincia, que terminó con incidentes.
Un control de tránsito sobre la Ruta Provincial N°56 derivó en un episodio de violencia extrema que quedó registrado por las autoridades: a la altura de General Madariaga, demoraron a un hombre que manejaba con un bebe a upa.
Todo comenzó cuando agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires interceptaron una combi Mercedes Benz tras observar una escena alarmante: el conductor circulaba con una menor en brazos, ubicándola entre su regazo y el volante, una falta que pone en riesgo inminente la vida de la menor ante cualquier maniobra o activación del airbag.
Al momento de labrar el acta por la falta de Sistemas de Retención Infantil (SRI), la reacción de los ocupantes de la combi fue inmediata y violenta. Según el reporte oficial del Ministerio de Transporte: tanto el conductor como el acompañante comenzaron a insultar a los inspectores.
Además, los agresores golpearon el móvil oficial, lo que obligó a los agentes a refugiarse dentro del vehículo para resguardar su integridad física. En un punto de máxima tensión, el conductor volvió a su vehículo e intentó avanzar contra la camioneta de Seguridad Vial para amedrentar a los oficiales.
Ante la gravedad del ataque y la imposibilidad de continuar con el procedimiento de forma pacífica, los agentes solicitaron apoyo policial de urgencia. Minutos después, efectivos de la zona arribaron al lugar y procedieron a la aprehensión del conductor, quien quedó imputado por resistencia a la autoridad y daños, a disposición de la justicia.
Desde el Ministerio recordaron que el uso de la "sillita" o SRI no es opcional, ya que reduce en un 70% las probabilidades de muerte en accidentes graves. El episodio generó un fuerte repudio en redes sociales, donde se viralizaron las imágenes de la imprudencia que podría haber terminado en tragedia.
