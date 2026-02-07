Escándalo en Madariaga: manejaba en la ruta con un menor a upa, se resistió a la multa y agredió a los agentes

Todo comenzó cuando agentes de la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires interceptaron una combi Mercedes Benz tras observar una escena alarmante: el conductor circulaba con una menor en brazos, ubicándola entre su regazo y el volante, una falta que pone en riesgo inminente la vida de la menor ante cualquier maniobra o activación del airbag.