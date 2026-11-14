Tragedia en Catamarca: una mujer murió arrastrada por la correntada en medio de un temporal

Personal médico del SAME confirmó posteriormente el fallecimiento, y la autopsia preliminar determinó como causa de muerte asfixia por sumersión asociada a múltiples traumatismos sufridos durante el arrastre.

La tragedia pudo haber sido aún mayor, teniendo en cuenta que la hija de la víctima mortal también fue alcanzada por la correntada en el mismo sector, pero logró ser rescatada con vida y trasladada al Hospital San Juan Bautista, donde permanece en observación pero fuera de peligro.

Un trágico episodio que pone de manifiesto los riesgos para la vida que generan las tormentas intensas en zonas urbanas, donde las calles pueden transformarse en cauces peligrosos en cuestión de minutos.

Por esa razón, las autoridades locales y provinciales insistieron en la importancia de evitar circular por áreas inundadas y no intentar cruzar corrientes de agua durante fenómenos meteorológicos severos.

En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta sobre distintas regiones del país ante la persistencia de condiciones favorables para lluvias intensas y tormentas localmente fuertes durante las próximas horas.