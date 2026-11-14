Tragedia en Catamarca: una mujer murió arrastrada por la correntada en medio de un temporal
La víctima, de 60 años, intentaba proteger su vehículo ante la posible caída de granizo cuando fue arrastrada por el agua en plena capital catamarqueña.
Un fuerte temporal azotó este sábado a varias provincias del centro y norte del país, dejando como saldo situaciones dramáticas y hasta trágicas, ya que una mujer de 60 años murió tras ser arrastrada por una correntada en plena capital de Catamarca.
La víctima fatal fue identificada como Sara Norma Castillo, quien perdió la vida en medio de las intensas lluvias que azotaron a San Fernando del Valle de Catamarca, así como otras ciudades de la provincia y vastas zonas de Córdoba.
Según las primeras reconstrucciones, la mujer había salido de su vivienda para poner a resguardo su automóvil ante la amenaza de granizo cuando fue sorprendida por la fuerza del agua acumulada en la vía pública.
Las corrientes generadas por la fuerte tormenta y las abundantes lluvias, acompañadas por intensos vientos, arrastraron varios metros hasta la zona de avenida Güemes Oeste y calle Vicente Ponessa, según indican medios locales.
Vecinos que advirtieron la situación alertaron de inmediato a los servicios de emergencia y efectivos policiales lograron retirarla del agua, aunque los intentos de reanimación no tuvieron éxito.
Personal médico del SAME confirmó posteriormente el fallecimiento, y la autopsia preliminar determinó como causa de muerte asfixia por sumersión asociada a múltiples traumatismos sufridos durante el arrastre.
La tragedia pudo haber sido aún mayor, teniendo en cuenta que la hija de la víctima mortal también fue alcanzada por la correntada en el mismo sector, pero logró ser rescatada con vida y trasladada al Hospital San Juan Bautista, donde permanece en observación pero fuera de peligro.
Un trágico episodio que pone de manifiesto los riesgos para la vida que generan las tormentas intensas en zonas urbanas, donde las calles pueden transformarse en cauces peligrosos en cuestión de minutos.
Por esa razón, las autoridades locales y provinciales insistieron en la importancia de evitar circular por áreas inundadas y no intentar cruzar corrientes de agua durante fenómenos meteorológicos severos.
En tanto, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alerta sobre distintas regiones del país ante la persistencia de condiciones favorables para lluvias intensas y tormentas localmente fuertes durante las próximas horas.
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