El Niño cambia el panorama de las vacaciones 2027: qué destinos turísticos podrían tener más lluvias

El calentamiento del Pacífico ecuatorial modifica la circulación de la atmósfera y puede cambiar el reparto de las lluvias en toda la región.

Anomalía de precipitaciones para el mes de enero según nuestro modelo de referencia el ECMWF. Foto: Meteored.



Los destinos de vacaciones donde El Niño podría traer más lluvias

El Litoral argentino concentra la señal más húmeda del pronóstico del SMN, sobre todo hacia el norte. También aparecen con más chances de lluvia:

Córdoba

Oeste de Santa Fe

Este de San Luis

La Pampa

Sectores de Buenos Aires

En Brasil, el pronóstico oficial se inclina por acumulados superiores a la media en Santa Catarina, con Florianópolis, y Río Grande do Sul.

En sectores del nordeste brasileño, en cambio, las precipitaciones podrían quedar por debajo de los valores habituales de la temporada.

Qué pasa en la Costa Atlántica, las sierras y Uruguay

La tendencia húmeda pierde fuerza hacia el este bonaerense. En Mar del Plata, Pinamar o Cariló, el mapa orienta sobre acumulados, no sobre días nublados.

En las sierras de Córdoba, una tormenta en zonas altas puede hacer crecer un arroyo de golpe aunque no llueva en el balneario.

En el piedemonte mendocino, las lluvias intensas también pueden provocar crecidas rápidas y complicar la circulación por los caminos.

La perspectiva oficial de Uruguayfavorece un trimestre más lluvioso entre octubre y diciembre, sobre todo en el norte, el noreste y parte del este.

En los balnearios fluviales, la altura del río Uruguay puede condicionar el acceso a playas y campings durante la temporada.

Anomalía de precipitaciones para el mes de enero según nuestro modelo de referencia el ECMWF. Foto: Meteored.

El sur patagónico y el NOA muestran la cara más seca del verano

El SMN proyecta lluvias normales o superiores a lo habitual en el centro y norte de la Patagonia durante el trimestre.

Para el sur patagónico, en cambio, prevé más probabilidades de un trimestre más seco y cálido que lo normal.

En el oeste del NOA también hay una señal de menos lluvia, aunque las tormentas de verano siguen siendo posibles en zonas de montaña.

Recomendaciones para viajar con El Niño

Un trimestre lluvioso puede concentrar el agua en pocos temporales, con días de sol entre ellos. Antes de salir, conviene:

Revisar el pronóstico de corto plazo para la semana del viaje.

para la semana del viaje. Consultar los reportes de altura de los ríos cerca de la fecha.

cerca de la fecha. Chequear alertas y estado de caminos en el Camino de los Siete Lagos o en campings serranos.

o en campings serranos. Elegir reservas con cambios si el plan depende de una playa o un balneario.

Los pronósticos regionales llegan hasta enero, y los próximos partes del SMN marcarán cómo impacta El Niño en el pico del verano.