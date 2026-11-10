El Niño cambia el panorama de las vacaciones 2027: qué destinos turísticos podrían tener más lluvias
El fenómeno climático podría provocar más lluvias, tormentas y crecidas. Especialistas anticiparon cuáles serían las zonas con mayor riesgo y qué destinos tendrían condiciones más favorables para la temporada.
El Niño amenaza las vacaciones. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó más lluvias de lo habitual en varias regiones del país entre noviembre y enero.
El fenómeno ya dejó lluvias extraordinarias, días grises y fuertes tormentas en distintos puntos de la Argentina. Los especialistas advierten que llegará con más fuerza.
Por qué El Niño se hace sentir más este verano
El Centro de Predicción Climática de Estados Unidos calculó el 8 de octubre una probabilidad de más del 83% de un Niño fuerte o muy fuerte.
Diciembre presenta una extensión amplia de lluvias por encima del promedio sobre el centro y noreste del país. En enero, el núcleo húmedo se mantiene especialmente marcado hacia el Litoral y el sur brasileño; en febrero persiste allí, mientras la señal se debilita sobre buena parte de Buenos Aires y conserva mayor presencia hacia el interior del centro argentino. En sectores del noreste, los excedentes mensuales previstos superan los 50 mm respecto de la media. Esa continuidad invita a vigilar la acumulación de agua durante la temporada, más que a concentrar la atención en un único mes.
Esa intensidad se sostendría entre enero y marzo de 2027, justo en el corazón de la temporada de vacaciones.
El calentamiento del Pacífico ecuatorial modifica la circulación de la atmósfera y puede cambiar el reparto de las lluvias en toda la región.
Los destinos de vacaciones donde El Niño podría traer más lluvias
El Litoral argentino concentra la señal más húmeda del pronóstico del SMN, sobre todo hacia el norte. También aparecen con más chances de lluvia:
- Córdoba
- Oeste de Santa Fe
- Este de San Luis
- La Pampa
- Sectores de Buenos Aires
En Brasil, el pronóstico oficial se inclina por acumulados superiores a la media en Santa Catarina, con Florianópolis, y Río Grande do Sul.
En sectores del nordeste brasileño, en cambio, las precipitaciones podrían quedar por debajo de los valores habituales de la temporada.
Qué pasa en la Costa Atlántica, las sierras y Uruguay
La tendencia húmeda pierde fuerza hacia el este bonaerense. En Mar del Plata, Pinamar o Cariló, el mapa orienta sobre acumulados, no sobre días nublados.
En las sierras de Córdoba, una tormenta en zonas altas puede hacer crecer un arroyo de golpe aunque no llueva en el balneario.
En el piedemonte mendocino, las lluvias intensas también pueden provocar crecidas rápidas y complicar la circulación por los caminos.
La perspectiva oficial de Uruguayfavorece un trimestre más lluvioso entre octubre y diciembre, sobre todo en el norte, el noreste y parte del este.
En los balnearios fluviales, la altura del río Uruguay puede condicionar el acceso a playas y campings durante la temporada.
El sur patagónico y el NOA muestran la cara más seca del verano
El SMN proyecta lluvias normales o superiores a lo habitual en el centro y norte de la Patagonia durante el trimestre.
Para el sur patagónico, en cambio, prevé más probabilidades de un trimestre más seco y cálido que lo normal.
En el oeste del NOA también hay una señal de menos lluvia, aunque las tormentas de verano siguen siendo posibles en zonas de montaña.
Recomendaciones para viajar con El Niño
Un trimestre lluvioso puede concentrar el agua en pocos temporales, con días de sol entre ellos. Antes de salir, conviene:
- Revisar el pronóstico de corto plazopara la semana del viaje.
- Consultar los reportes de altura de los ríos cerca de la fecha.
- Chequear alertas y estado de caminos en el Camino de los Siete Lagos o en campings serranos.
- Elegir reservas con cambios si el plan depende de una playa o un balneario.
Los pronósticos regionales llegan hasta enero, y los próximos partes del SMN marcarán cómo impacta El Niño en el pico del verano.
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