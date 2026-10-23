Convocatoria aeroespacial de la NASA: ofrecen dólares en premios para resolver un riesgo crítico

Qué riesgos busca evitar la NASA

Una descarga repentina puede afectar componentes electrónicos y materiales del traje, además de representar un peligro para la tripulación. La presencia de oxígeno en el interior del equipo también vuelve necesario prevenir chispas que comprometan la seguridad de los astronautas.

El desafío consiste en disipar esa carga antes de que el astronauta interactúe directamente con el módulo de descenso. No alcanza con descargar la electricidad: el procedimiento debe hacerlo sin generar un arco eléctrico que alcance a la persona o a su traje.

Las propuestas deberán minimizar el peso, el volumen y el consumo energético. Las bases establecen un límite de 20 kilos y exigen que la solución pueda funcionar durante hasta cuatro caminatas espaciales a lo largo de diez días de exposición al entorno lunar.

Cómo se evaluarán las propuestas

La competencia tendrá una primera etapa de presentación de conceptos y otra de perfeccionamiento.

Después de la evaluación inicial, podrán seleccionarse hasta cinco finalistas. Estos recibirán observaciones del panel revisor para fortalecer sus propuestas antes de la evaluación definitiva. Solo quienes superen esa primera selección podrán participar de la segunda fase.

La búsqueda de la NASA apunta a resolver una dificultad concreta de las operaciones sobre la Luna: permitir que los astronautas recorran el terreno y regresen a sus vehículos sin que la electricidad acumulada durante la exploración comprometa sus equipos o su seguridad.