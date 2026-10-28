El Colegio Nacional Buenos Aires prohibió que los alumnos usen el celular en el aula

La normativa contempla excepciones para quienes necesiten sus equipos por razones de salud o accesibilidad, y también habilita su empleo cuando un docente lo proponga como herramienta pedagógica complementaria.

La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 12/2026, aprobada por el Consejo Escolar Resolutivo, y rige para todos los estudiantes del establecimiento dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA).