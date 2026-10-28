El Colegio Nacional Buenos Aires prohibió que los alumnos usen el celular en el aula
La medida rige durante los horarios de clases e incluye celulares, tablets y dispositivos electrónicos análogos.
El Colegio Nacional Buenos Aires prohibió que los alumnos usen celulares durante los horarios de clases dentro de las aulas. La medida incluye no solo teléfonos sino también tablets y dispositivos electrónicos análogos. Los estudiantes que incumplan la disposición pueden enfrentar sanciones disciplinarias.
“En las aulas del Colegio ya no está permitido el uso de teléfonos. Todos tenemos que tomar conciencia de la importancia del espacio del aula y del momento de la clase. No queremos que decaiga la atención ni la participación de los estudiantes en las clases, ni que se erosione el aula y el Colegio como espacio de socialización”, indicaron en un comunicado.
Los problemas del uso del celular en clases
El Nacional Buenos Aires mencionó a las interrupciones constantes provocadas por las notificaciones, la menor atención al docente y a los contenidos de las clases, el aumento de los llamados de atención, la disminución de las interacciones y la socialización en los recreos, el incremento de las distracciones y la exposición a conflictos en entornos digitales como los principales problemas que llevaron a tomar esta decisión.
En el escrito, advierten que "la presencia de pantallas en la nuestra cotidiana es un desafío muy grande tanto para los adultos como para los jóvenes”, por lo que la institución educativa busca que “la comunidad gane conciencia sobre los problemas que están asociados al uso de dispositivos digitales”.
Frente a este escenario descripto, las autoridades buscan “fomentar el uso responsable de la tecnología y propiciar un ambiente digital saludable entre los miembros de la comunidad del Colegio”.
La normativa contempla excepciones para quienes necesiten sus equipos por razones de salud o accesibilidad, y también habilita su empleo cuando un docente lo proponga como herramienta pedagógica complementaria.
La medida fue oficializada mediante la Resolución N° 12/2026, aprobada por el Consejo Escolar Resolutivo, y rige para todos los estudiantes del establecimiento dependiente de la Universidad de Buenos Aires (UBA).
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