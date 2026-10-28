Brutal golpiza homofóbica en Tucumán: una de las víctimas quedó en terapia intensiva

La versión oficial de la Policía, brindada por la subcomisario Mariana Navarro, segunda jefa de la Comisaría Primera, indicó que el domingo a la noche se recibieron denuncias por un incidente “entre un grupo familiar y dos masculinos”. Según su relato, primero hubo agresiones verbales y luego “se agredieron entre todos físicamente”.

La fuerza relevó cámaras y dio intervención al médico policial, reuniendo pruebas para la Unidad Fiscal Criminal N.° 1. Sin embargo, esa fiscalía en una primera instancia no dispuso medidas privativas de la libertad, por lo que hasta el momento no hay detenidos, pese a la gravedad del ataque.

De la misma manera, la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán también repudió el hecho, debido a que el joven que se encuentra en terapia intensiva forma parte de su Comité Ejecutivo. “Nos solidarizamos con Iván y Fran y también con sus familias, exigimos el pronto accionar de la Justicia para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables respondan por lo sucedido”, apuntaron.

El caso se viralizó en redes y puso en la mira la respuesta institucional frente a delitos de odio. Además de colectivos LGTBQ+, la Cámara de Comercio de San Miguel de Tucumán, de la que Francisco forma parte, emitió un comunicado de repudio y pidió que la Justicia actúe con rapidez. La investigación deberá esclarecer cómo se produjo la agresión, quiénes participaron y si existió un motivo discriminatorio.