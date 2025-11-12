El Tren Sarmiento funciona con demoras y cancelaciones tras el descarrilamiento de ayer
Las formaciones circulan con complicaciones tras el incidente registrado el martes en Liniers.
El tren Sarmiento circulaba con demoras y cancelaciones este miércoles por la mañana luego del descarrilamiento de una formación ocurrido ayer en la estación Liniers. Desde Trenes Argentinos explicaron que el retraso en el servicio se debe a "problemas técnicos”.
La situación genera claras complicaciones para los usuarios en plena hora pico. Si bien el servicio se había normalizado luego del accidente y a primera hora de la mañana de hoy se informó de manera oficial que los trenes circulaban de acuerdo a su frecuencia habitual, para las 6.30 comenzaron las demoras y cancelaciones.
Trenes Argentinos informó que el retraso se debe a problemas técnicos en la estación Liniers, donde el martes alrededor de las 15:50 una formación del tren de la línea Sarmiento se descarriló cerca de la estación Liniers, a unos cien metros de un paso a nivel ubicado en la zona de la intersección de Timoteo Gordillo y Avenida Rivadavia.
El descalce de la formación 3358 dejó un saldo de 20 heridos, de los cuales 10 debieron ser trasladadas a diferentes hospitales y centros de salud: cuatro al Hospital Santojanni, dos al Hospital Álvarez, dos al Vélez Sársfield y dos al Cecilia Grierson.
Según el comunicado oficial de Trenes Argentinos, dependiente de la Subsecretaría de Transporte de la Nación, el incidente se produjo “en un cambio de vías” y, ante el descalce, “el tren frenó a tiempo, según establece el protocolo de seguridad operacional”.
Tras el accidente, las operaciones entre Moreno y Castelar se mantuvieron sin alteraciones, mientras que los trenes comenzaron a salir nuevamente desde la Estación Once después desde las 17.50, sin parar en Liniers.
Para las 20, los trenes volvían a detenerse en la estación afectada, pero solo lo hacían sentido a Moreno. Recién hacia las 21 del martes, Trenes Argentinos logró normalizar la circulación de las formaciones en ambos sentidos.
Descarrilamiento del tren Sarmiento: la Justicia pedirá un test de alcoholemia para el maquinista
La justicia federal inició una investigación sobre el incidente registrado este martes por la tarde en Liniers, donde un tren del tren Sarmiento descarriló por un incidente ocurrido "en un cambio de vías", según informó Trenes Argentinos. En primer lugar, el juez Julián Ercolini pidió un test de alcoholemia para el maquinista.
Además, el magistrado ordenó el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la vía pública, así como también de las modulaciones antes y después del accidente. Esa tarea quedará para peritos de la Policía Federal Argentina, para saber no sólo qué pasó adentro de la formación del Sarmiento sino también cuál fue la actividad de los señaleros.
