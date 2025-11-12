El Tren Sarmiento funciona con demoras y cancelaciones tras el descarrilamiento de ayer

Tras el accidente, las operaciones entre Moreno y Castelar se mantuvieron sin alteraciones, mientras que los trenes comenzaron a salir nuevamente desde la Estación Once después desde las 17.50, sin parar en Liniers.

Para las 20, los trenes volvían a detenerse en la estación afectada, pero solo lo hacían sentido a Moreno. Recién hacia las 21 del martes, Trenes Argentinos logró normalizar la circulación de las formaciones en ambos sentidos.

Descarrilamiento del tren Sarmiento: la Justicia pedirá un test de alcoholemia para el maquinista

tren sarmiento

La justicia federal inició una investigación sobre el incidente registrado este martes por la tarde en Liniers, donde un tren del tren Sarmiento descarriló por un incidente ocurrido "en un cambio de vías", según informó Trenes Argentinos. En primer lugar, el juez Julián Ercolini pidió un test de alcoholemia para el maquinista.

Además, el magistrado ordenó el análisis de las grabaciones de las cámaras de seguridad de la vía pública, así como también de las modulaciones antes y después del accidente. Esa tarea quedará para peritos de la Policía Federal Argentina, para saber no sólo qué pasó adentro de la formación del Sarmiento sino también cuál fue la actividad de los señaleros.