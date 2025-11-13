Siguen las demoras y cancelaciones en el Tren Sarmiento tras el descarrilamiento del martes

demoras tren sarmiento



Así fue el descarrilamiento del tren Sarmiento en Liniers

A las 15.50 de este martes, la formación 3358 del tren Sarmiento que se dirigía de Moreno a Once se “descalzó” de las vías a la altura de la estación Liniers.

Según informó Trenes Argentinos en un comunicado, el incidente se produjo en un cambio de vías y “ante el descalce, el tren frenó a tiempo según establece el protocolo de seguridad operacional”.

Por su parte, desde el SAME precisaron que 20 personas resultaron heridas con politraumatismos, motivo por el que fueron asistidos en el lugar y luego derivados a los hospitales Álvarez, Grierson, Vélez Sarsfield y Santojanni. Ninguno de ellos presenta lesiones de gravedad.

Las causas del incidente están siendo investigadas y se inició una causa judicial por “interrupción a los medios de transporte” a cargo del juez Julián Ercolini, del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 12.

La falla que ocasionó el incidente

En el lugar se presentó Rubén “Pollo” Sobrero, titular de la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria (UF), quien indicó que el accidente ocurrió “en la zona del sistema de cambios que se instaló hace una semana”, por lo que “una de las pocas cosas que podemos asegurar es que no se debió a una falla humana”.

Y amplió: “Hace una semana se instaló un nuevo sistema de cambios, producto de algo que se venía pidiendo porque el que estaba era de 1930, y con el cual se evitan fallas humanas porque no permite que una persona abra el cambio cuando está pasando un tren, que fue lo que pasó”.

En ese sentido, indicó que “el tren iba a 30 km por hora” y que “es un alivio que no haya pasado algo más grave porque fue un descarrilamiento importante”.

Al respecto, agregó que “las pericias técnicas durarán todo el día de hoy para poder encarrilar las formaciones”, debido a que “se rompió el pilar y hay daños en señales, por lo que el servicio se retomó de forma limitada por las vías generales para poder desagotar”.