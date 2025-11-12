El video con el momento exacto en el que descarriló una formación del Tren Sarmiento

descarrilamiento tren sarmiento

Desde Trenes Argentinos confirmaron que el incidente “se produjo en un cambio de vías” y que el motorman frenó a tiempo según el protocolo de seguridad operacional. En tanto, la señal ferroviaria que estaba en rojo se apagó por completo tras el impacto, un dato que ahora forma parte de las pericias.

El secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero, sostuvo que el siniestro se debió a “una falla técnica, no humana”. Según precisó, “el cambio es automático y el caminero no puede abrirlo manualmente, porque al ser semiautomático el sistema no lo permite”. También afirmó que el mecanismo había sido instalado apenas una semana antes.

El SAME asistió a 20 personas, entre ellas dos menores. Diez fueron trasladadas a distintos hospitales: cuatro al Santojanni, dos al Álvarez, dos al Vélez Sarsfield y dos al Cecilia Grierson. Según el titular del servicio, Alberto Crescenti, algunos pasajeros fueron retirados con “tablas y sillas especiales” debido a los golpes sufridos.

Las fotos y videos que circularon en redes sociales muestran el interior del tren con el “acordeón” de conexión entre vagones torcido y un eje metálico roto sobre los durmientes, posible clave para entender el origen del siniestro. Afuera, se ve a personal de Bomberos, Policía Federal, Policía de la Ciudad y Defensa Civil trabajando en la evacuación.