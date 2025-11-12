El video con el momento exacto en el que descarriló una formación del Tren Sarmiento
El desvío ocurrió mientras pasaba el anteúltimo coche y dejó al menos 20 heridos con poli traumatismos.
Este martes, cuando habían pasado 43 minutos y 5 segundos de las 3 de la tarde se desprendió el anteúltimo vagón del tren Sarmiento, que descarriló a la altura de Liniers, y circuló a la rastra por unos 300 metros. El humo invadió la escena, mientras una joven que acababa de cruzar las vías observaba incrédula, sin entender lo que estaba pasando. Toda la escena forma parte de la grabación que registró el momento exacto del accidente.
Mientras pasaba el anteúltimo coche, el cambio de vía se abrió por causas que aún se desconocen. Eso provocó que los bogies, los conjuntos de ruedas del vagón, quedaran sobre vías distintas al mismo tiempo y generaran un movimiento irregular hasta que la formación logra detenerse. El último vagón quedó desalineado sobre una vía diferente, y el anteúltimo terminó inclinado entre ambas, en una posición inestable.
El episodio dejó 20 heridos, de los cuales nueve sufrieron politraumatismos, y provocó momentos de tensión entre los pasajeros que viajaban hacia Once.
Así fue el momento en que el tren Sarmiento descarriló en Liniers
Horas después, una cámara de seguridad registró el instante exacto del accidente. En las imágenes, la formación avanza normalmente hasta que una luz se enciende sobre las vías y, de inmediato, el tren se sale del carril. Las autoridades confirmaron que se realizaron pruebas toxicológicas y de alcoholemia a los responsables, y la investigación continúa para determinar las causas.
Desde Trenes Argentinos confirmaron que el incidente “se produjo en un cambio de vías” y que el motorman frenó a tiempo según el protocolo de seguridad operacional. En tanto, la señal ferroviaria que estaba en rojo se apagó por completo tras el impacto, un dato que ahora forma parte de las pericias.
El secretario general de la Unión Ferroviaria Seccional Oeste, Rubén “Pollo” Sobrero, sostuvo que el siniestro se debió a “una falla técnica, no humana”. Según precisó, “el cambio es automático y el caminero no puede abrirlo manualmente, porque al ser semiautomático el sistema no lo permite”. También afirmó que el mecanismo había sido instalado apenas una semana antes.
El SAME asistió a 20 personas, entre ellas dos menores. Diez fueron trasladadas a distintos hospitales: cuatro al Santojanni, dos al Álvarez, dos al Vélez Sarsfield y dos al Cecilia Grierson. Según el titular del servicio, Alberto Crescenti, algunos pasajeros fueron retirados con “tablas y sillas especiales” debido a los golpes sufridos.
Las fotos y videos que circularon en redes sociales muestran el interior del tren con el “acordeón” de conexión entre vagones torcido y un eje metálico roto sobre los durmientes, posible clave para entender el origen del siniestro. Afuera, se ve a personal de Bomberos, Policía Federal, Policía de la Ciudad y Defensa Civil trabajando en la evacuación.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario