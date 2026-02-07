El Tren Sarmiento funciona con servicio corto este fin de semana por obras: horarios y alternativas
La línea Sarmiento de Trenes Argentinosmodificará su esquema de servicios durante el sábado 7 y el domingo 8 de febrero debido a trabajos de renovación en el sistema de señalamiento. Los trenes no llegarán a la estación Once durante esos días, ya que las tareas técnicas requieren la interrupción del suministro eléctrico en las vías generales, lo que afecta la circulación habitual.
Se realizarán trabajos en los cables troncales, los pasos bajo nivel y en la renovación del tendido ferroviario en puntos clave de la línea, como Liniers y Ciudadela. Según la información brindada por Trenes Argentinos, los puntos de intervención se encuentran en la zona de Ciudadela, en Linierscerca del paso a nivel Barragán, y en el área de la Cabina Talleres.
Además, se realizarán mejoras en pasos bajo nivel de las calles Federico García Lorca y Yrigoyen. La estación Once también será intervenida, con tareas de mantenimiento en vías y actualización del señalamiento.
Trenes Argentinos destacó que estas obras forman parte de un plan de modernización más amplio, orientado a aumentar la seguridad y confiabilidad del servicio, reducir retrasos y facilitar la circulación diaria de miles de pasajeros.
El organismo recomienda a los usuarios consultar de forma periódica el estado del servicio, ya que el cronograma podría verse afectado por condiciones climáticas.
Cuál será el recorrido del tren Sarmiento durante el fin de semana
Durante el sábado 7 de febrero, el tren Sarmiento operará normalmente entre Moreno y Liniers hasta las 10 de la mañana.
A partir de ese horario y hasta las 18 del domingo 8 de febrero, los servicios se limitarán al tramo Moreno–Haedo.
La empresa remarcó que estas modificaciones responden a la necesidad de garantizar condiciones de seguridad durante las obras.
Trenes Argentinos aclaró que la continuidad de los trabajos dependerá de las condiciones climáticas. Ante la posibilidad de lluvias o factores meteorológicos adversos, las tareas podrían suspenderse y los servicios reanudarse con el cronograma habitual.
La empresa recomendó a los usuarios consultar información actualizada sobre modificaciones y novedades del servicio en el sitio oficial o en la aplicación móvil de Trenes Argentinos. Según el comunicado, la decisión de restringir los servicios se enmarca en la estrategia de intervención prioritaria para asegurar mejoras en el segmento más transitado de la red metropolitana. “El objetivo es avanzar con la renovación integral del señalamiento y optimizar la seguridad operativa”, subrayó la compañía estatal.
