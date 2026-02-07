El Tren Sarmiento funciona con servicio corto este fin de semana por obras: horarios y alternativas

Cuál será el recorrido del tren Sarmiento durante el fin de semana

Durante el sábado 7 de febrero, el tren Sarmiento operará normalmente entre Moreno y Liniers hasta las 10 de la mañana.

A partir de ese horario y hasta las 18 del domingo 8 de febrero, los servicios se limitarán al tramo Moreno–Haedo.

La empresa remarcó que estas modificaciones responden a la necesidad de garantizar condiciones de seguridad durante las obras.

Trenes Argentinos aclaró que la continuidad de los trabajos dependerá de las condiciones climáticas. Ante la posibilidad de lluvias o factores meteorológicos adversos, las tareas podrían suspenderse y los servicios reanudarse con el cronograma habitual.

La empresa recomendó a los usuarios consultar información actualizada sobre modificaciones y novedades del servicio en el sitio oficial o en la aplicación móvil de Trenes Argentinos. Según el comunicado, la decisión de restringir los servicios se enmarca en la estrategia de intervención prioritaria para asegurar mejoras en el segmento más transitado de la red metropolitana. “El objetivo es avanzar con la renovación integral del señalamiento y optimizar la seguridad operativa”, subrayó la compañía estatal.