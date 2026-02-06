Estallaron los memes por Leila Gianni: la foto viral, la reacción de Sacachispas y el "todísima"
Las redes sociales no perdonaron a Leila Gianni. Desde comparaciones insólitas hasta el pícaro tuit del club de Villa Soldati que se volvió tendencia y memes.
La exfuncionaria Leila Gianni se convirtió en la protagonista absoluta de X (ex Twitter). Una serie de fotos suyas desató una ola imparable de memes, comentarios irónicos y reacciones virales que involucraron desde cuentas de fútbol hasta referencias al presidente Javier Milei.
El ingenio popular no tuvo descanso. Una de las imágenes más compartidas fue una edición que la muestra vestida de monja bajo el título "Leila Gianni según el INDEC", lo que disparó todo tipo de análisis insólitos.
Los azulejos y la "delantera"
Los usuarios hilaron fino. La cuenta Corralón Ciudadela ignoró el hábito religioso y se centró en el fondo de la imagen: "Muy jodido encontrar reposición de esa cerámica y guarda. Se entiende la cara de preocupación…", bromearon sobre la pared de la foto.
Pero el comentario que rompió el "termómetro" viral llegó de la mano de Sacachispas. El club, conocido por su community manager, aprovechó las fotos más osadas que circulaban para lanzar un tuit con doble sentido: "Justo estábamos buscando reforzar la delantera...", escribieron, desatando la risa de sus seguidores.
"Milei no veas esto"
La viralización incluyó advertencias irónicas dirigidas al Presidente. La cuenta @CroArg lanzó un "MILEI NO VEAS ESTO", mientras otros usuarios respondían con la imagen del mandatario y la frase "Todisimaaa", en referencia a la fascinación que generó la figura de Gianni en las redes.
Los mejores memes por la foto de Leila Gianni
La viralización incluyó una variedad de enfoques. Aquí, un repaso por las imágenes y comentarios más compartidos:
"Según el INDEC": El usuario @MauroFdz compartió una imagen editada de una monja leyendo las escrituras con gesto solemne, acompañada del texto: "Leila Gianni según el INDEC", ironizando sobre la percepción pública o las declaraciones juradas de la funcionaria.
La reacción de Milei: La cuenta @fantoche_triple utilizó una foto del presidente Javier Milei con una expresión desencajada y el texto sobreimpreso "Todisimaaa", un término de la jerga de redes para denotar atracción.
El pato en pánico: El usuario @romeromarco201 graficó la situación con el clásico meme de un ganso corriendo de una tormenta de arena con una mano gigante, gritando "Auxiliooo Ahí viene!!", en referencia a la intensidad de la exfuncionaria.
La "delantera" y Pepe: El tono subió con memes que hacían alusión al físico. El usuario @freedomguy33 publicó una imagen del personaje Pepe la Rana (Apu) abrazando un escote, mientras que @PeloParaTodosOk compartió un listado humorístico sobre las virtudes de la anatomía femenina.
