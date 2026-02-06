Estallaron los memes por Leila Gianni: la foto viral, la reacción de Sacachispas y el "todísima"

image

Pero el comentario que rompió el "termómetro" viral llegó de la mano de Sacachispas. El club, conocido por su community manager, aprovechó las fotos más osadas que circulaban para lanzar un tuit con doble sentido: "Justo estábamos buscando reforzar la delantera...", escribieron, desatando la risa de sus seguidores.