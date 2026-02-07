La policía porteña incautó medio millar de dosis de cocaína y marihuana en Constitución y Nueva Pompeya

cocaina marihuana constitucion pompeya La fuerza de seguridad porteña desarticuló dos centros de venta de drogas tras allanamientos en Constitución y Nueva Pompeya.

Live Blog Post



Entre los seguimientos y datos destacados era la cantidad de bolsas de supermercado que entraban al hotel, y luego incautaron, que se destinaba al corte para su fraccionamiento.

Con el trabajo de la División Perros, entrenados para detectar estupefacientes, en cuatro habitaciones hallaron 527 envoltorios con cocaína más dos bolsas con piedras de la misma droga, que sumadas daban 240 gramos. También secuestraron una balanza de precisión, bolsas cortadas y preparadas, y 310 mil pesos.

Por otra parte, oculto en un espacio común, los oficiales incautaron un revolver Smith & Wesson calibre 357, con seis balas en el cargador listo para el disparo.

Un hombre, recepcionista del hotel y residente en el lugar, y dos mujeres, una de ellas argentina y otra dominicana, fueron detenidos.

El otro procedimiento se realizó en una vivienda de Ancaste al 3300, en Nueva Pompeya, a partir de una investigación policial en diciembre último.

Los trabajos de campo dieron que era una vivienda donde se comercializaba droga, y durante el allanamiento los oficiales de la Zona Sur de la División Investigación Antidrogas hallaron 35 dosis y una piedra de cocaína, un envoltorio y una planta de marihuana, además de una tijera con restos de cocaína y 18.000 pesos.

Dos hombres, ambos argentinos mayores, fueron detenidos en el lugar.

Los allanamientos solicitados por la UFEIDE fueron ordenados por los Juzgados en lo Penal, Contravencional y de Faltas 12, a cargo del Dr. Gonzalo Segundo Rúa, y 21, de la Dra. Paula Virginia Gelvez Núñez.