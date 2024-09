El truco casero para evitar que los mosquitos piquen sin usar repelente

De esta manera vas a necesitar tan solo cuatro ingredientes que podes tener en tu casa: una taza de agua, esencia de vainilla, un atomizador y algodón.

El paso a paso de cómo realizar este truco viral

La creadora de contenido de TikTok comienza diciendo en el video “Basta de picaduras de mosquitos. ¿Los productos que comprás no te hacen efecto? Tengo la receta más económica y fácil para que no se te acerquen nunca más”

De esta manera, inició “Primero, media taza de agua. Le agregamos cinco cucharaditas de esencia de vainilla. Lo ponés en un atomizador, y si no tenés eso, agarrás un pedazo de rollo de cocina (papel) o un algodón, y lo humedeces”.

Además continuó señalando: “Listo, no te pica más un mosquito. Y el olor que te deja es hermoso. No se te van a acercar las moscas ni las abejas, así que no tengan miedo”. Por último, deja un mensaje alentador para quiénes lo quieran realizar en su casa “Te deja un olor riquísimo y esto te dura todo el día, así que pónganlo a prueba y van a ver cómo los mosquitos no van a volver más a picarlos”.