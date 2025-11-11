El último audio de Débora Bulacio a su familia: "No la estoy pasando bien"

“Fue a las 10.09 de la noche. Me mandó un audio diciendo que había agarrado WiFi y que me amaba. Es lo único que me mandó”, contó y amplió: “Mi hermano le escribió el domingo, pero ya no le llegaban los mensajes. Yo intenté llamarla, pero el celular no suena”.

Según informaron los testigos, Débora y Gutiérrez habían mantenido una fuerte discusión ese sábado por la noche en la zona de los baños.

El caso quedó a cargo del fiscal Walter Pierretégui, de la UFI N° 10 de Violencia de Género, quien recataruló la causa e imputo a Gutiérrez por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. El sospechoso, que tenía rasguños en el cuello y fue indagado ayer, se negó a declarar y a realizarse una pericia psicológica.