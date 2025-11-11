Quién era Débora Damaris Bulacio Del Valle, la mujer que apareció cerca de un lago de Necochea

Según la joven, su madre mantenía con su pareja una relación intermitente desde hacía varios años. Ahora el hombre, del que no trascendió su nombre, permanece detenido y se negó a declarar: "Se quiso ir a dedo de Necochea y lo agarraron. No dijo nada ante la Policía y no sé si va a decir algo", agregó.

La denuncia por su desaparición fue presentada por un sereno de la playa, quien notó que la mujer nunca registró su salida del predio.

Investigación y rastrillajes

La búsqueda se retomó este martes a las ocho de la mañana en las inmediaciones del camping. Según informaron medios locales, más de 80 efectivos participaron del operativo en la zona del Parque Miguel Lillo y la costa, con la intervención de Bomberos, Policía Ecológica, DDI, Patrulla Rural, Comisaría de la Mujer, Policía Científica y Guardaparques. También colaborbaa un perro rastreador, siguiendo posibles recorridos de la mujer desaparecida.

operativo-busqueda-1

El caso quedó a cargo de la UFI N° 20 de Necochea, que ordenó la detención de Andrés Gutiérrez, pareja de Débora, imputado por "homicidio doblemente calificado por el vínculo y mediando violencia de género (femicidio)". La causa se maneja con estricta reserva judicial, aunque no se descarta ninguna hipótesis. En las últimas horas trascendió que se hallaron prendas con manchas de sangre, lo que refuerza la sospecha de un hecho violento.