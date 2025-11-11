Quién era Débora Damaris Bulacio Del Valle, la mujer que apareció cerca de un lago de Necochea
Tenía 38 años y había sido vista por última vez el domingo en el camping Miguel Lillo, adonde había ido a pasar el fin de semana con su pareja, quien fue detenido.
La ciudad de Necochea quedó conmocionada tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Débora Damaris Bulacio Del Valle, una mujer de 38 años oriunda de Villa Cacique–Barker, en el partido bonaerense de Benito Juárez. La víctima había desaparecido durante el fin de semana, luego de viajar al Camping Miguel Lillo junto a su pareja para disfrutar de unos días de descanso.
Su cuerpo fue encontrado este martes en el fondo de un lago ubicado frente al predio, y su pareja quedó detenida e imputada por femicidio doblemente agravado. Había sido vista por última vez en la madrugada del domingo, dentro del camping. Desde entonces, familiares y amigos comenzaron a preocuparse al no tener noticias suyas.
“Me mandó un audio diciéndome ‘te amo’. Después no hablamos más, me dijo que me iba a escribir cuando consiguiera wifi”, contó su hija, Tania, en diálogo con TN. El mensaje fue el último rastro que se tuvo de ella antes de que desapareciera.
Su entorno la describía como una mujer presente, alegre y profundamente dedicada a sus hijos. “Jamás se iría sin avisar”, afirmaban sus allegados, quienes iniciaron una intensa búsqueda desde el domingo. La denuncia por su desaparición fue radicada por un sereno del lugar, que notó que la mujer nunca había registrado su salida del camping.
Débora había viajado de mochilera a Necochea para disfrutar del fin de semana junto a su pareja, pero su rastro se perdió en la madrugada del domingo, dentro del camping.
Según la joven, su madre mantenía con su pareja una relación intermitente desde hacía varios años. Ahora el hombre, del que no trascendió su nombre, permanece detenido y se negó a declarar: "Se quiso ir a dedo de Necochea y lo agarraron. No dijo nada ante la Policía y no sé si va a decir algo", agregó.
Investigación y rastrillajes
La búsqueda se retomó este martes a las ocho de la mañana en las inmediaciones del camping. Según informaron medios locales, más de 80 efectivos participaron del operativo en la zona del Parque Miguel Lillo y la costa, con la intervención de Bomberos, Policía Ecológica, DDI, Patrulla Rural, Comisaría de la Mujer, Policía Científica y Guardaparques. También colaborbaa un perro rastreador, siguiendo posibles recorridos de la mujer desaparecida.
El caso quedó a cargo de la UFI N° 20 de Necochea, que ordenó la detención de Andrés Gutiérrez, pareja de Débora, imputado por "homicidio doblemente calificado por el vínculo y mediando violencia de género (femicidio)". La causa se maneja con estricta reserva judicial, aunque no se descarta ninguna hipótesis. En las últimas horas trascendió que se hallaron prendas con manchas de sangre, lo que refuerza la sospecha de un hecho violento.
