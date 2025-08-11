El último recorrido de Diego Fernández, el joven hallado en la casa donde vivió Gustavo Cerati

Embed - CRIMEN en la EXCASA de CERATI: ESTE FUE el ÚLTIMO RECORRIDO de DIEGO FERNÁNDEZ

Le confesó a este compañero que no asistiría a clases ese día y que, en cambio, iría a la casa de otro alumno a buscar tareas escolares. Sin embargo, el recorrido que realizó no coincide con lo que había relatado. El adolescente caminó unas 15 cuadras hasta la estación de tren Coghlan, desviándose del camino habitual que había mencionado a su madre y al amigo.