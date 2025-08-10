Crimen de Diego Fernández Lima en Coglhan: habló una de las últimas personas que lo vio con vida

En ese encuentro, hace 41 años atrás, Yoni Mesa le preguntó a Diego Fernández Lima si iba a ir a la escuela, quien respondió de forma negativo: "Lo hice porque muchas veces nos rateábamos y me dijo que iba a la casa de un compañero a buscar unas tareas de las que se había atrasado en la escuela".

desaparecido casa cerati (3)

Según aclaró, esa respuesta de Fernández Lima fue distinta a la que le dio a su madre, a quien le dijo que se iba a la casa de un amigo: "Le dije nos vemos más tarde, y él se subió a una motito llamativa que tenía. En esa misma moto lo veían a (Cristian) Graf", afirmó el testigo.

Cuando se enteró que su amigo estaba desaparecido, Mesa fue a hablar con la madre de Diego: "Le dije que había estado conmigo ese día, pero no supimos nada después".

El hombre se mostró consternado por el hallazgo de los huesos de Fernández Lima: "Me cayó como un balde de agua fría todo esto. Nunca se supo que pasó con Diego", reconoció.