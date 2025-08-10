Crimen de Diego Fernández Lima en Coglhan: habló una de las últimas personas que lo vio con vida
Yoni Mesa recordó la charla que mantuvo con la víctima el mismo día que desapareció, hace 41 años.
En el marco de la investigación del crimen de Diego Fernández Lima, quien desapareció en 1984 y su cuerpo fue encontrado en una casa que habitó Gustavo Cerati en Coghlan hace pocos meses, habló la última persona que lo vio con vida.
“El último día que lo vi me dijo que iba a lo de un compañero de la escuela”, declaró Yoni Mesa, una de las últimas tres personas que vio al chico antes de su desaparición y que conocía a la víctima porque iban a la ENET N°36 de Saavedra.
En este contexto, el hombre aclaró que no eran compañeros de curso, dado que era un año mayor que Fernández, pero reconoció que tenían "una amistad del barrio" y que se encontraban todos los mediodías en la puerta del negocio de su padre porque tenían horarios cruzados: "Cuando yo iba a taller, él iba a teoría y viceversa", recordó.
"Ese día que lo vi por última vez, él iba a taller porque a la mañana estuvo en teoría. Por eso él fue a la casa, almorzó y después de almorzar estuvo conmigo", relató Mesa, en diálogo con TN.
Y agregó: "Ese día vino, y abrió la puerta (del negocio). Se sentó y escuchó música conmigo. Nos gustaba escuchar música a los dos. Hacíamos tiempo ahí hasta ir a la escuela".
En ese encuentro, hace 41 años atrás, Yoni Mesa le preguntó a Diego Fernández Lima si iba a ir a la escuela, quien respondió de forma negativo: "Lo hice porque muchas veces nos rateábamos y me dijo que iba a la casa de un compañero a buscar unas tareas de las que se había atrasado en la escuela".
Según aclaró, esa respuesta de Fernández Lima fue distinta a la que le dio a su madre, a quien le dijo que se iba a la casa de un amigo: "Le dije nos vemos más tarde, y él se subió a una motito llamativa que tenía. En esa misma moto lo veían a (Cristian) Graf", afirmó el testigo.
Cuando se enteró que su amigo estaba desaparecido, Mesa fue a hablar con la madre de Diego: "Le dije que había estado conmigo ese día, pero no supimos nada después".
El hombre se mostró consternado por el hallazgo de los huesos de Fernández Lima: "Me cayó como un balde de agua fría todo esto. Nunca se supo que pasó con Diego", reconoció.
