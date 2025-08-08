Misterio en Coghlan: hay un sospechoso por los restos hallados junto a la casa de Cerati

El hombre se difundió rápidamente en las redes sociales, donde el caso toma más relevancia día a día. Allí también se compartieron presuntas fotos del sospechoso, aunque ninguna fue confirmada. Hasta el jueves, Graf no se había presentado a declarar ante la fiscalía, según indicó hoy Infobae.

La desaparición de Diego Fernández Lima

desaparecido casa cerati

De acuerdo a lo reconstruido por la fiscalía en función del testimonio de los familiares, el 24 de julio de 1984, Diego Fernández Lima de 16 años volvió del colegio y almorzó con su madre. Luego le dijo que iba a encontrarse con un amigo y le pidió dinero para el colectivo.

Un conocido cruzó a Diego en la esquina de Rómulo Naón y Monroe, en Villa Urquiza y lo saludó. Fue la última vez que alguien lo vio.

Alrededor de las 20.30, como el joven no volvía, sus padres fueron a la entonces comisaría 39 de la Policía Federal a reportar su desaparición, pero allí el caso quedó asentado como una presunta “fuga de hogar”.

desaparecido casa cerati

Así, comenzó una búsqueda con panfletos pegados en el barrio, al tiempo que trataron de visibilizar su desaparición en los medios de comunicación. En 1986 su padre dio una entrevista por el caso. Murió años después sin saber el destino de su hijo. Por su parte, la madre del joven y sus hermanos, aún lo buscaban.

Sus restos aparecieron el 20 de mayo pasado en el jardín de un chalet ubicado en la avenida Congreso 3742, en el barrio porteño de Coghlan, cuando un grupo de obreros levantaba una pared medianera desde la casa lindera.

El caso tomó notoriedad porque esa casa de al lado, que había sido propiedad de la artista Marina Olmi -hermana del actor Boy Olmi-, había sido alquilada por Gustavo Cerati entre 2002 y 2003.