El valor de las multas de tránsito durante agosto 2026 en Buenos Aires
Con la entrada en vigencia de una nueva normativa de tránsito, comenzó a regir una clasificación nacional que unifica 117 infracciones.
El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires oficializó este mes el nuevo esquema sancionatorio que rige en las calles y rutas del territorio provincial durante el período vigente. La medida responde a la actualización periódica del cuadro tarifario de multas de tránsito, el cual se encuentra vinculado de manera directa con las variaciones registradas en el precio de venta al público de los combustibles de mayor octanaje.
En el escenario actual, muchos usuarios desconocen que ciertos descuidos habituales o maniobras imprudentes en la vía pública pueden derivar en expedientes contravencionales con valores de varios dígitos. Conocer el desglose puntual de los montos resulta indispensable para tomar dimensión sobre las faltas que los organismos de fiscalización buscan erradicar de forma prioritaria en los controles vehiculares desplegados.
Cuánto cuestan las multas de tránsito en CABA en agosto 2026
Durante agosto 2026, el valor de la Unidad Fija en la Ciudad de Buenos Aires quedó establecido en $2410. A partir de ese monto, las principales multas tienen los siguientes valores:
- Conducir sin licencia (50 UF): $47.499,50.
- No respetar la velocidad mínima (70 UF): $66.499,30.
- No utilizar el cinturón de seguridad (100 UF): $94.999.
- Usar el celular mientras se conduce (100 UF): $94.999.
- Enviar mensajes de texto al volante (200 UF): $189.998.
- Facilitar el vehículo a un menor de edad (200 UF): $189.998.
- Cruzar un semáforo en rojo (de 300 a 1.500 UF): desde $284.997 hasta $1.424.985.
- Estacionar en espacios reservados para personas con discapacidad o sobre rampas de acceso (300 UF): $284.997.
- Superar el límite máximo de velocidad circulando a más de 140 km/h (de 400 a 4.000 UF): desde $379.996 hasta $3.799.960.
Cómo consultar si tengo multas de tránsito en CABA
En la Ciudad de Buenos Aires, los conductores pueden averiguar si poseen infracciones a través de dos métodos: presencialmente o de manera online.
- Consulta presencial: Dirigirse a la Dirección General de Administración de Infracciones (DGAI) con el Documento Nacional de Identidad (DNI) o la patente del vehículo.
- Consulta online:
- Ingresar a la página oficial de Consulta de infracciones de tránsito y scoring: buenosaires.gob.ar/licenciasdeconducir/consulta-de-infracciones.
- Introducir el DNI o la patente del vehículo.
- Marcar la opción “No soy un robot” y hacer clic en “Consultar”.
- La página mostrará automáticamente si existen infracciones registradas.
En caso de no tener multas, se podrá descargar un libre deuda haciendo clic en el botón correspondiente.
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