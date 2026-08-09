Multas de tránsito: las faltas más caras que pueden costar casi 3 millones

Además, otras infracciones frecuentes también registraron aumentos importantes. Cruzar un semáforo en rojo, no presentar la documentación obligatoria o manejar sin cinturón de seguridad o casco pueden generar multas de entre $227.100 y $1.135.500.

En CABA, quienes crucen un semáforo en rojo afrontarán una multa de $284.997 hasta $1.424.985. En tanto, utilizar el celular mientras se conduce tiene una sanción de $94.999, mientras que enviar mensajes de texto al volante puede alcanzar los $189.998.

Qué hacer para evitar sanciones durante un control

Las autoridades recuerdan que la mejor forma de evitar sanciones es cumplir con las normas de tránsito y revisar la documentación.

Entre los documentos obligatorios se encuentran la licencia de conducir vigente, la cédula de identificación del vehículo, el comprobante del seguro obligatorio y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO), cuando corresponda. También es indispensable que la patente sea perfectamente legible y que el auto se encuentre en condiciones mecánicas adecuadas para circular.

Otro punto clave es respetar los límites de velocidad y la política de alcohol cero vigente en la provincia de Buenos Aires. Negarse a realizar un test de alcoholemia puede generar consecuencias similares o incluso superiores a las de conducir con una graduación alcohólica prohibida.

También se recomienda verificar el funcionamiento de las luces, el estado de los neumáticos, la presión de las cubiertas, los frenos y los elementos de seguridad obligatorios, como el matafuegos con carga vigente y las balizas portátiles. Si bien estos controles apuntan principalmente a reducir el riesgo de accidentes, también pueden evitar observaciones o infracciones.