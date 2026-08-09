Multas de tránsito: las faltas más caras que pueden costar casi 3 millones
Con la entrada en vigencia de una nueva normativa de tránsito, comenzó a regir una clasificación nacional que unifica 117 infracciones.
El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires oficializó este mes el nuevo esquema sancionatorio que rige en las calles y rutas del territorio provincial durante el período vigente. La medida responde a la actualización periódica del cuadro tarifario de multas de tránsito, el cual se encuentra vinculado de manera directa con las variaciones registradas en el precio de venta al público de los combustibles de mayor octanaje.
En el escenario actual, muchos usuarios desconocen que ciertos descuidos habituales o maniobras imprudentes en la vía pública pueden derivar en expedientes contravencionales con valores de varios dígitos. Conocer el desglose puntual de los montos resulta indispensable para tomar dimensión sobre las faltas que los organismos de fiscalización buscan erradicar de forma prioritaria en los controles vehiculares desplegados.
Cuáles son las multas que pueden superar los dos millones de pesos
Las infracciones más costosas están vinculadas principalmente a aquellas maniobras que representan un mayor peligro para la circulación y pueden provocar accidentes graves.
En ambas jurisdicciones, la multas más alta corresponde al exceso de velocidad. La sanción puede ir desde $340.650 hasta $2.271.000 en el territorio bonaerense y en CABA desde $379.996 hasta $3.799.960. También alcanzan los valores máximos manejar con efectos del alcohol o estupefacientes, con multas de entre $454.200 y $2.271.000 en la provincia y los $284.997 y $1.424.985 en la ciudad porteña.
Otra de las sanciones más elevadas en el gobierno de Axel Kicillof corresponde a circular sin la Verificación Técnica Vehicular (VTV) vigente. En estos casos, la multa puede ubicarse entre $681.300 y $2.271.000, ya que la falta implica que el vehículo no cuenta con la revisión obligatoria que certifica sus condiciones mecánicas de seguridad.
Además, otras infracciones frecuentes también registraron aumentos importantes. Cruzar un semáforo en rojo, no presentar la documentación obligatoria o manejar sin cinturón de seguridad o casco pueden generar multas de entre $227.100 y $1.135.500.
En CABA, quienes crucen un semáforo en rojo afrontarán una multa de $284.997 hasta $1.424.985. En tanto, utilizar el celular mientras se conduce tiene una sanción de $94.999, mientras que enviar mensajes de texto al volante puede alcanzar los $189.998.
Qué hacer para evitar sanciones durante un control
Las autoridades recuerdan que la mejor forma de evitar sanciones es cumplir con las normas de tránsito y revisar la documentación.
Entre los documentos obligatorios se encuentran la licencia de conducir vigente, la cédula de identificación del vehículo, el comprobante del seguro obligatorio y la Verificación Técnica Vehicular (VTV) o Revisión Técnica Obligatoria (RTO), cuando corresponda. También es indispensable que la patente sea perfectamente legible y que el auto se encuentre en condiciones mecánicas adecuadas para circular.
Otro punto clave es respetar los límites de velocidad y la política de alcohol cero vigente en la provincia de Buenos Aires. Negarse a realizar un test de alcoholemia puede generar consecuencias similares o incluso superiores a las de conducir con una graduación alcohólica prohibida.
También se recomienda verificar el funcionamiento de las luces, el estado de los neumáticos, la presión de las cubiertas, los frenos y los elementos de seguridad obligatorios, como el matafuegos con carga vigente y las balizas portátiles. Si bien estos controles apuntan principalmente a reducir el riesgo de accidentes, también pueden evitar observaciones o infracciones.
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