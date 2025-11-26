El Gobierno autorizó a una aerolínea china para vuelos regulares entre Buenos Aires y Shanghai: de cuál se trata

rampa avion aeroparque ezeiza.jpg

En cuanto a los precios, la tarifa para la cabina turista flash en el trayecto de ida desde Madrid es de 534 euros e incluye equipaje de mano, un accesorio personal, equipaje en bodega, comidas y selección de asiento sin cargo. Para la cabina business, el costo es de aproximadamente 1.229 euros, con dos piezas de equipaje de mano, un accesorio personal, equipaje en bodega, comidas y selección de asiento incluida. También se ofrecerá una experiencia premium con prioridad de embarque, acceso a sala VIP.

Disposición 42/2025: