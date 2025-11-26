Río Negro: tres miembros de una familia menonita murieron arrastrados por la corriente

Tragedia familia menonita

Tras las arduas tareas de rastrillaje terrestre, el uso de embarcaciones y de un dron provisto por el equipo de Criminalística de la Policía de Río Negro, el cuerpo de Ana fue encontrado el martes, cerca de las 10. Horas más tarde encontraron los restos de Jacobo.

El hallazgo del cuerpo de David, se produjo el mismo día a las 17:30, poniéndole fin a la intensa búsqueda que se extendió por tres días.

El caso quedó a cargo de la fiscal de turno, Maricel Viotti, quien resolvió que no se realizarán autopsias a las víctimas. La decisión se fundamenta en la confirmación de que las tres muertes fueron accidentales y los cuerpos no presentaban signos de violencia, además del relato de los testigos que presenciaron la dramática escena.