Elecciones 2023: miles de argentinos votaron en el exterior

argentinos votando estados unidos

Estefanía Arabia, de 34 años y que vive hace ocho años en Barcelona, España, comentó a Télam que "había mucha gente" para votar en la ciudad catalana y valoró que "estuvo muy bien organizado", a pesar de que se pudo ver largas colas en el consulado ya que había más de 45 mil personas aptas para emitir su voto en ese lugar.

"Es la primera vez que voto en el exterior. Fue todo muy fácil y muy práctico. Fue una boleta única dividida por cada partido y categorías, había que marcar con una cruz al candidato", contó.

argentinos votando reino unido

Los argentinos residentes en el exterior están habilitados para emitir el sufragio sólo para cargos electivos nacionales en las elecciones generales de medio término o legislativas y para los comicios presidenciales, pero no para las PASO, por lo tanto, en los comicios de este domingo podrán votar para presidente, vicepresidente, parlamentarios de Mercosur por Distrito Único Nacional y regionales, y senadores y diputados nacionales en todas las provincias.

En el caso de los senadores y diputados nacionales, el voto se adjudicará a los postulantes de la jurisdicción donde hubieren registrado su último domicilio, pero no pueden pronunciarse para categorías como las de gobernador, legisladores provinciales, intendentes y concejales.

argentinos votando nueva zelanda

"Elegir presidente desde el extranjero conlleva sentimientos encontrados, está buenísimo poder hacerlo, se siente bien poder aportar aunque estés lejos. Pero por otro lado me hace un poco ruido porque cuando no vivís en Argentina lo que pasa allá no te afecta directamente", opinó Estefanía y aclaró que "está bueno tener la posibilidad de votar, me encantaría que las cosas mejoren".

La joven relató que muchos de sus amigos no hicieron el cambio de domicilio por lo cual no pudieron ejercer su voto.

"Muchos no hicieron el trámite, está bueno que podamos ejercer el voto pero a veces uno peca por desconocimiento. Somos un montón de argentinos acá", aseguró.

argentinos votando uruguay

Los países que mayor registro tienen de argentinos para votar son Estados Unidos, con 90.382; España, 85.388; Brasil 19.842; Uruguay, 18.149; Paraguay, 17.963; Italia, 17.356; Chile, 16.482; Israel, 14.201; México, 9.494; Alemania 8.960; Bolivia, 8.506, y Canadá, 8.394.

argentinos votando londres

Martina Feier, de 27 años, se acercó hasta el consulado argentino en Milán para ejercer como vicepresidenta de mesa a pesar de no poder votar ya que está hace pocos meses en Italia.

"Es mi primera elección afuera, estoy en Italia hace poco, no estoy empadronada entonces no puedo votar pero sí puedo ser autoridad de mesa. Vi una publicación del consulado argentino de Milán y mandé un mail para preguntar si podía participar porque son elecciones muy importantes para nuestro país", dijo la joven a Télam, que compartió toda su experiencia en su cuenta de la red social X (ex Twitter) @MartinaFeier.

"La experiencia estuvo muy bien, nos divertimos y tomamos mucho café como corresponde acá en Italia", contó Martina, que para participar de los comicios viajó más de dos horas desde un pueblo cerca de Génova y se hospedó en la casa de una compatriota en las afueras de Milán.

argentinos votando rusia

Andrea Candia, que reside en la Ciudad de México, comentó que la elección en la capital mexicana "está siendo rápida, aunque el acceso al consulado está bastante complicado porque hay largas filas en la calle".

"El sistema fue un poco complicado porque es boleta única y está impresa en blanco y negro", comentó.

"Poder elegir presidente desde el extranjero es emocionante, se valora poder participar aun estando lejos. Por otro lado también es complicado porque hay procesos que uno los vive desde lejos por la distancia", reconoció.

argentinos votando madrid