Emboscada a balazos en Berazategui: mataron a un joven de 18 años y hay dos detenidos

Durante esa gresca, uno de los involucrados, apodado “El Cartu”, habría esgrimido un arma de fuego y efectuado al menos tres disparos contra González, que cayó gravemente herido. Las heridas resultaron fatales y el joven murió poco después como consecuencia de los disparos.

El video del homicidio en Berazategui

joven asesinado berazategui

En las últimas horas se conoció un video que registró el momento del ataque. En las imágenes se observa a la víctima llegando a la Plaza San Martín junto a otro joven y dirigiéndose a un grupo de personas que ya se encontraban en el lugar. Lo que comenzó con una confrontación física acompañada por una discusión verbal, escaló rápidamente y se transformó en una batalla campal que incluyó varios disparos.

El video fue clave para la investigación. A partir del análisis de las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Municipal (COM) y de distintas tareas investigativas, la Policía logró identificar a los presuntos responsables.

Por el homicidio fueron detenidas dos personas señaladas como el presunto autor material del ataque y su supuesto cómplice.

La principal hipótesis del homicidio en Berazategui

Santiago Agustín González Berazategui detenidos

De acuerdo con fuentes del caso, la principal hipótesis apunta a que el crimen podría estar vinculado con una disputa previa entre jóvenes de la zona.

Los investigadores detectaron cruces y provocaciones en redes sociales, además de una “pica” de larga data entre los grupos. El enfrentamiento habría aumentado hasta derivar en el violento tiroteo del domingo.

La causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y quedó a cargo de la UFI N° 2. La Justicia buscará determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y si hubo más personas involucradas en el ataque.