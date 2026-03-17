Emboscada a balazos en Berazategui: mataron a un joven de 18 años y hay dos detenidos
Lo que comenzó con una confrontación entre un grupo de jóvenes escaló rápidamente y se transformó en una batalla campal que incluyó varios disparos.
Un joven de 18 años fue asesinado a balazos en la localidad bonaerense de Berazategui y la Justicia investiga si el ataque estuvo relacionado con enfrentamientos previos entre grupos de distintos barrios. Por el hecho hay dos sospechosos detenidos.
El violento episodio ocurrió el domingo 15 de marzo en la intersección de las calles Mitre y 6, donde se ubica la Plaza San Martín, y fue alertado a efectivos del Comando de Patrullas a partir de un llamado al 911 sobre una persona herida por disparos.
Según informaron fuentes policiales, la víctima fue identificada como Santiago Agustín González, de 18 años, quien recibió varios impactos de arma de fuego. Tras el ataque, el joven fue trasladado por medios propios al Hospital Evita Pueblo, donde finalmente falleció a causa de las heridas.
Ante esta situación, personal de la comisaría 1ª de Berazategui se dirigió al centro de salud donde entrevistaron a un joven de 20 años que aseguró haber presenciado el ataque.
Una pelea que terminó a los tiros
De acuerdo con el testimonio del testigo, momentos antes del crimen se había producido una pelea con otros jóvenes que conocían y que serían del barrio Villa Mitre.
Durante esa gresca, uno de los involucrados, apodado “El Cartu”, habría esgrimido un arma de fuego y efectuado al menos tres disparos contra González, que cayó gravemente herido. Las heridas resultaron fatales y el joven murió poco después como consecuencia de los disparos.
El video del homicidio en Berazategui
En las últimas horas se conoció un video que registró el momento del ataque. En las imágenes se observa a la víctima llegando a la Plaza San Martín junto a otro joven y dirigiéndose a un grupo de personas que ya se encontraban en el lugar. Lo que comenzó con una confrontación física acompañada por una discusión verbal, escaló rápidamente y se transformó en una batalla campal que incluyó varios disparos.
El video fue clave para la investigación. A partir del análisis de las cámaras de seguridad del Centro de Operaciones Municipal (COM) y de distintas tareas investigativas, la Policía logró identificar a los presuntos responsables.
Por el homicidio fueron detenidas dos personas señaladas como el presunto autor material del ataque y su supuesto cómplice.
La principal hipótesis del homicidio en Berazategui
De acuerdo con fuentes del caso, la principal hipótesis apunta a que el crimen podría estar vinculado con una disputa previa entre jóvenes de la zona.
Los investigadores detectaron cruces y provocaciones en redes sociales, además de una “pica” de larga data entre los grupos. El enfrentamiento habría aumentado hasta derivar en el violento tiroteo del domingo.
La causa fue caratulada como homicidio agravado por el uso de arma de fuego y quedó a cargo de la UFI N° 2. La Justicia buscará determinar el grado de participación de cada uno de los detenidos y si hubo más personas involucradas en el ataque.
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