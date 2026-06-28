Emerenciano Sena rompió el silencio y volvió a declararse inocente
El dirigente social cuestionó la condena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski y habló sobre la situación de su hijo César.
Condenado a prisión perpetua como partícipe primario del femicidio de Cecilia Strzyzowski, Emerenciano Sena rompió el silencio desde el Complejo Penitenciario I de Resistencia, Chaco. En una entrevista, volvió a declararse inocente, cuestionó el proceso judicial que lo llevó a la cárcel y aseguró que la sentencia estuvo motivada por razones políticas.
Desde el Pabellón 5 de la unidad penitenciaria, Sena afirmó que fue condenado sin pruebas y negó haber participado del crimen de la pareja de su hijo: "Que se sepa y que se conozca, que yo soy inocente porque nunca hice nada. Y porque no presentaron una prueba que rompa mi inocencia", sostuvo.
"Me condenaron porque vinieron doce personas que no saben nada de justicia, de investigación ni de nada y les impusieron la orden de que me condenen", aseguró en referencia al jurado popular. Y afirmó que fueron presionados por el poder político.
En ese sentido, también rechazó la reconstrucción del caso realizada por la fiscalía y apuntó contra una de las pruebas incorporadas durante el juicio, vinculada con un presunto viaje de Marcela Acuña a Ushuaia. "Era la pompa para llevar a juicio la cosa. Y la pompa que presentaron fue como un velorio sin cadáver", expresó.
Qué dijo sobre César Sena y Marcela Acuña
Durante la entrevista con la revista Litigio, Emerenciano Sena también habló sobre la situación de su hijo César Sena, condenado como autor del femicidio de Cecilia Strzyzowski.
Según relató, el joven atraviesa un delicado cuadro de salud mental: "Está mal, necesita una atención. Cada vez está peor". Además, aseguró que nunca escuchó a su hijo reconocer el crimen: "Nunca habló del caso conmigo. Nunca dijo: 'Yo maté a Cecilia'".
Sobre Marcela Acuña, condenada junto a él como partícipe primaria del femicidio, explicó que mantienen una buena relación pese a estar separados de hecho: "Ella es mi señora, la mamá de mi hijo. Tenemos visitas de revinculación, sábado por medio", contó.
Al ser consultado sobre cómo habría actuado si sabía que su hijo era responsable del crimen, respondió: "Automáticamente lo entregaba. La comisaría estaba a seis cuadras de mi casa".
En otro tramo de la entrevista, habló sobre su vida en el penal: "Mi vida acá no vale nada. Estoy convencido de que acá soy como una mercadería. Es un gran negocio para todos: para los abogados, para los fiscales y para todos los periodistas", sostuvo.
La respuesta de la madre de Cecilia Strzyzowski
Las declaraciones de Sena provocaron una inmediata respuesta de Gloria Romero, madre de Cecilia, que rechazó los dichos del dirigente social.
"Estás ahí porque planificaron matar a mi hija, con un viaje a Ushuaia", escribió.
Y agregó: "Leí la nota y, una vez más, el libreto es el mismo: 'Soy una víctima, lo único que hice fue cortar calles'. Qué conveniente es la memoria cuando decide olvidar las declaraciones de Diego y Marcela Leiva, aquellas donde hablaban de que 'teníamos una bala con nuestros nombres'".
"Parece que algunos confían en que, cambiando el relato, cambie también la historia. Ojalá la memoria de la sociedad sea un poco más difícil de manipular que eso", expresó.
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