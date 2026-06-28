Emerenciano Sena rompió el silencio y volvió a declararse inocente

Qué dijo sobre César Sena y Marcela Acuña

Durante la entrevista con la revista Litigio, Emerenciano Sena también habló sobre la situación de su hijo César Sena, condenado como autor del femicidio de Cecilia Strzyzowski.

Según relató, el joven atraviesa un delicado cuadro de salud mental: "Está mal, necesita una atención. Cada vez está peor". Además, aseguró que nunca escuchó a su hijo reconocer el crimen: "Nunca habló del caso conmigo. Nunca dijo: 'Yo maté a Cecilia'".

Sobre Marcela Acuña, condenada junto a él como partícipe primaria del femicidio, explicó que mantienen una buena relación pese a estar separados de hecho: "Ella es mi señora, la mamá de mi hijo. Tenemos visitas de revinculación, sábado por medio", contó.

Marcela Acuña César Emerenciano Sena Emerenciano Sena, César Sena y Marcela Acuña

Al ser consultado sobre cómo habría actuado si sabía que su hijo era responsable del crimen, respondió: "Automáticamente lo entregaba. La comisaría estaba a seis cuadras de mi casa".

En otro tramo de la entrevista, habló sobre su vida en el penal: "Mi vida acá no vale nada. Estoy convencido de que acá soy como una mercadería. Es un gran negocio para todos: para los abogados, para los fiscales y para todos los periodistas", sostuvo.

La respuesta de la madre de Cecilia Strzyzowski

Las declaraciones de Sena provocaron una inmediata respuesta de Gloria Romero, madre de Cecilia, que rechazó los dichos del dirigente social.

"Estás ahí porque planificaron matar a mi hija, con un viaje a Ushuaia", escribió.

gloria romero mamá cecilia Strzyzowski Gloria Romero, mamá Cecilia Strzyzowski

Y agregó: "Leí la nota y, una vez más, el libreto es el mismo: 'Soy una víctima, lo único que hice fue cortar calles'. Qué conveniente es la memoria cuando decide olvidar las declaraciones de Diego y Marcela Leiva, aquellas donde hablaban de que 'teníamos una bala con nuestros nombres'".

"Parece que algunos confían en que, cambiando el relato, cambie también la historia. Ojalá la memoria de la sociedad sea un poco más difícil de manipular que eso", expresó.