Aclaración oficial: la Unión Argentina de Salud detalló que el padrón de prepagas se mantiene estable y sin caída de afiliados
Tras las estimaciones difundidas por informes económicos sobre la pérdida de coberturas, la entidad que nuclea al sector aportó precisiones estadísticas. El padrón de prepagas se mantiene estable y se registraron variaciones de redistribución interna, mientras que el impacto principal se concentra en las obras sociales.
Frente a las interpretaciones surgidas en torno a la evolución reciente del sistema sanitario y los informes que advierten sobre una merma generalizada en las coberturas médicas desde 2023, la Unión Argentina de Salud (UAS) emitió un comunicado oficial para aportar claridad y contexto sobre el funcionamiento de la medicina privada.
En el texto difundido por la entidad, se subraya que las modificaciones observadas responden a procesos habituales de reacomodamiento del mercado y no a una expulsión neta de beneficiarios.
"En las últimas semanas se observaron reacomodamientos entre planes y modalidades de contratación, propios del contexto económico y regulatorio. Estos movimientos no representan una caída neta de personas con cobertura, sino una redistribución interna, con nuevas altas que compensan y, en algunos casos, superan las bajas registradas", indicaron.
Asimismo, desde la UAS remarcaron que el universo total de personas con cobertura se mantiene estable, con tendencias de crecimiento en segmentos específicos, un comportamiento que se condice con los datos oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS).
En esa línea, el superintendente del área, Claudio Stivelman, precisó a través de sus redes sociales que en los últimos tres años los afiliados a prepagas de manera directa aumentaron en más de 370.000 personas.
El panorama en el sistema de obras sociales
Si bien el segmento de la medicina prepaga ratificó su estabilidad e incluso incrementó su base directa, los registros oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a los que accedió minutouno.com exhiben una retracción en el sector de las obras sociales.
De acuerdo con la información estadística del organismo, el sistema cuenta actualmente con unos 20.000.000 de personas bajo esta cobertura, lo que marca un descenso en comparación con los 21.000.000 de beneficiarios que se contabilizaban hacia finales de 2023.
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