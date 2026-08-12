Aclaración oficial: la Unión Argentina de Salud detalló que el padrón de prepagas se mantiene estable y sin caída de afiliados

El panorama en el sistema de obras sociales

Si bien el segmento de la medicina prepaga ratificó su estabilidad e incluso incrementó su base directa, los registros oficiales de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) a los que accedió minutouno.com exhiben una retracción en el sector de las obras sociales.

De acuerdo con la información estadística del organismo, el sistema cuenta actualmente con unos 20.000.000 de personas bajo esta cobertura, lo que marca un descenso en comparación con los 21.000.000 de beneficiarios que se contabilizaban hacia finales de 2023.