Mendoza: Vialidad trabaja para despejar la Ruta 7 tras nevadas de hasta 4 metros
El operativo se mantiene activo en la Alta Montaña mendocina luego de las fuertes nevadas que afectaron unos 80 kilómetros de la Ruta Nacional 7.
Vialidad Nacional mantiene un intenso operativo en la Alta Montaña mendocina para despejar la Ruta Nacional 7, luego del histórico temporal de nieve que afecta a la zona desde mediados de julio.
Los trabajos se realizan en el marco del Plan Integral de Mantenimiento Invernal (PIMI), con equipos que operan durante las 24 horas para liberar los sectores más comprometidos por las acumulaciones de nieve.
El temporal provocó acumulaciones de hasta cuatro metros de nieve en algunos sectores y afectó aproximadamente 80 kilómetros de la Ruta 7, entre Punta de Vacas y Las Cuevas. Se trata del mayor registro de nieve para la zona desde 2008. La intensidad de las nevadas también alcanzó a Uspallata, que quedó parcialmente cubierta por nieve durante el temporal.
Cómo está la Ruta 7
El Sistema Cristo Redentor había sido cerrado preventivamente el 14 de julio ante el pronóstico de fuertes nevadas en la cordillera. Con el avance de las tareas de despeje, el domingo 9 de agosto se logró habilitar la ruta hasta la boca del túnel internacional. Sin embargo, el tránsito todavía no puede avanzar hasta Las Cuevas debido a los fuertes vientos que persisten en la zona.
Vialidad Nacional mantiene desplegados equipos y campamentos en distintos puntos de la cordillera para continuar con el despeje y garantizar las condiciones necesarias para una futura habilitación total.
Durante el operativo también se realizó la evacuación de turistas, pobladores y funcionarios que habían quedado en la alta montaña sin los suministros necesarios para atravesar el temporal.
Las tareas continúan de manera permanente mientras las condiciones meteorológicas lo permiten, con el objetivo de recuperar la circulación completa por uno de los principales corredores internacionales del país.
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