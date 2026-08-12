Aníbal Lotocki se negó a declarar en el arranque del juicio por mala praxis a Cristian Zárate
Rodolfo Cristian Zárate, de 50 años, murió tras someterse a una intervención estética en abril de 2021. Ahora, la Justicia determinará las responsabilidades.
En una jornada marcada por un estricto operativo de seguridad, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°17 dio inicio al debate oral contra el polémico médico Aníbal Lotocki, imputado por el delito de homicidio simple tras el fallecimiento de Rodolfo Cristian Zárate en abril de 2021.
Pasadas las primeras horas de la mañana, el excirujano ingresó a la sede judicial de la calle Lavalle, en el centro porteño, trasladado directamente desde el Penal de Ezeiza por personal del Servicio Penitenciario Federal.
Aníbal Lotocki se negó a declarar en el arranque del juicio por mala praxis a Cristian Zárate
Durante la audiencia formal de apertura, Lotocki compareció ante los magistrados únicamente para validar su identidad y ratificar su decisión de no prestar declaración en esta etapa inicial del proceso. Acto seguido, la secretaría del tribunal procedió a la lectura de la acusación formal y el detalle de las circunstancias médicas que derivaron en la muerte del paciente de 50 años.
Tras completar la lectura de los cargos y fijar el marco legal de la causa, los jueces dieron por concluida la sesión minutos antes de las 15:00, disponiendo un receso hasta el próximo miércoles a las 10:00, momento en que se reanudará la recepción de pruebas y testimonios.
Cabe señalar que, en primera instancia, se tratará la muerte del empresario Cristian Zárate, pero la Justicia también abordará las lesiones graves de cinco mujeres.
Quiénes son las cinco mujeres que denunciaron a Aníbal Lotocki por lesiones graves
Las cinco mujeres a las cuales Lotocki les provocó -presuntamente- lesiones graves son Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis. De hecho, el polémico médico cursa una condena previa a ocho años de cárcel por estas acusaciones —además de incurrir en estafa—, y ahora vuelve al banquillo de los acusados.
En esta oportunidad, el médico no estará solo: compartirá la imputación con la directora de la clínica CEMECO y cuatro profesionales de la salud por las responsabilidades operativas en el establecimiento donde se realizó la cirugía, sumados a una instrumentadora quirúrgica señalada por presunto encubrimiento.
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