Aníbal Lotocki se negó a declarar en el arranque del juicio por mala praxis a Cristian Zárate

Quiénes son las cinco mujeres que denunciaron a Aníbal Lotocki por lesiones graves

Las cinco mujeres a las cuales Lotocki les provocó -presuntamente- lesiones graves son Silvina Luna, Pamela Sosa, Gabriela Trenchi y Stefanía Xipolitakis. De hecho, el polémico médico cursa una condena previa a ocho años de cárcel por estas acusaciones —además de incurrir en estafa—, y ahora vuelve al banquillo de los acusados.

En esta oportunidad, el médico no estará solo: compartirá la imputación con la directora de la clínica CEMECO y cuatro profesionales de la salud por las responsabilidades operativas en el establecimiento donde se realizó la cirugía, sumados a una instrumentadora quirúrgica señalada por presunto encubrimiento.