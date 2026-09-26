Emergencia en Casa Rosada: qué le pasó a la policía que tuvo que ser trasladada en helicóptero
Un importante operativo de emergencia tuvo lugar este sábado en Casa Rosada, debido a un problema de salud de una de las oficiales de la Federal.
Una jornada inusual se vivió en las inmediaciones de la Casa Rosada cuando una oficial de la Policía Federal que cumple funciones en la sede central de gobierno sufrió una descompensación repentina que requirió un operativo de traslado aéreo de urgencia hacia el Hospital Churruca.
Ante el despliegue del helicóptero y el movimiento generado en la zona del centro porteño, fuentes oficiales aclararon rápidamente la situación para llevar tranquilidad y evitar especulaciones, confirmando que el presidente Javier Milei se encontraba en la Quinta de Olivos al momento de producirse la emergencia médica de la efectivo policial.
La intervención médica y el protocolo de traslado en Casa Rosada
El episodio ocurrió este sábado, cuando la agente —identificada como Berta Benítez, integrante del cuerpo de seguridad del palacio gubernamental— sufrió un cuadro de convulsiones. Ante la urgencia de la situación, las autoridades activaron de inmediato los protocolos sanitarios y de seguridad necesarios.
Para garantizar una atención rápida y especializada, se dispuso el aterrizaje de un helicóptero para su traslado directo al Hospital Policial Churruca, situado en el barrio porteño de Parque Patricios. La rápida coordinación permitió que la oficial reciba la asistencia médica adecuada en el menor tiempo posible.
El hecho también dejó en evidencia la compleja y articulada red de protección que opera en la sede del Poder Ejecutivo. La custodia de la Casa Rosada y del Presidente se encuentra centralizada y coordinada por la Casa Militar, un organismo bajo la órbita de las Fuerzas Armadas.
Este esquema operativo distribuye las responsabilidades de vigilancia y custodia entre múltiples fuerzas profesionales, integrando a:
-
La Policía Federal Argentina (a la cual pertenece la agente asistida).
El histórico Regimiento de Granaderos a Caballo.
Fuerzas federales, provinciales y de la Ciudad de Buenos Aires que forman parte del dispositivo estratégico.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario