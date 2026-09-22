Se reunió la Mesa Política del Gobierno en torno al área de Discapacidad: "Se llegó a un acuerdo"

La agenda de la Mesa Política oficialista

Según trascendió oficialmente sobre la reunión de este martes, en la Mesa Política Patricia Bullrich informó cómo será la próxima sesión del Senado para avanzar en los proyectos que el Poder Ejecutivo considera esenciales: reforma a la carta orgánica del Banco Central (BCRA), la modificación al régimen de Zona Fría y los Bonos de Carbono.

Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hizo referencia al ingreso del proyecto de Malvinas y cómo se viene trabajando en las reuniones de comisión. Se analizó además el transcurso de la obra de la Cuenca del Salado, una construcción fundamental para evitar inundaciones de cara al fenómeno climático de El Niño.

Finalmente, se repasó la agenda de la visita del papa León XIV y las distintas actividades que realizarán los integrantes del Gobierno Nacional de cara a la reunión que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo con la Conferencia Episcopal Argentina.

Además de Patricia Bullrich, Martín Menem y Karina Milei, participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.