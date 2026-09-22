Se reunió la Mesa Política del Gobierno en torno al área de Discapacidad: "Se llegó a un acuerdo"
El “acuerdo” se alcanzó este martes en la nueva reunión que tuvo lugar en Casa Rosada. No obstante, Bullrich no habría quedado del todo satisfecha.
Como cada martes, la Mesa Política oficialista volvió a reunirse en Casa Rosada, donde uno de los ejes de la discusión giró en torno a los recortes previstos en el proyecto de Presupuesto 2027 para el área de Discapacidad, sobre los cuales Patricia Bullrich no había sido advertida e hizo público su enojo con el Poder Ejecutivo.
Como se sabe, la senadora y jefa del bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la cámara alta manifestó públicamente su indignación al considera que la tomaban por “tonta” luego de enterarse que el oficialismo intentaba hacer pasar sin aviso y “por la ventana” los cambios para el área introducidos por el Ministerio de Economía a cargo de Luis Caputo.
Según la información oficial”, durante el encuentro “se expusieron las diferencias de público conocimiento”, sin hacer mención siquiera a la cuestión que generó el debate interno y que, de acuerdo a fuentes gubernamentales, todavía no fue zanjado, especialmente en lo que refiere a al enojo de Bullrich con su propio gobierno.
No obstante, desde el Gobierno se indicó que cada participante de la Mesa “expresó su parecer y, una vez expuestos los puntos que generaron las diferencias, quedaron aclarados y se llegó a un acuerdo para avanzar en la tarea conjunta”.
Ahora quedará en manos de Bullrich convencer a sus colegas, especialmente a aliados y dubitativos, sobre la conveniencia de volver a recortar recursos para los discapacitados mientras la ANDIS volvió a estar en el frente de tormenta luego de que se supiera de millonarios desvíos (más de $158.000 millones), lo que incluso motivó que el sucesor del procesado Diego Spagnuolo en el organismo, Alejandro Vilches, fuera cesanteado de su cargo.
La agenda de la Mesa Política oficialista
Según trascendió oficialmente sobre la reunión de este martes, en la Mesa Política Patricia Bullrich informó cómo será la próxima sesión del Senado para avanzar en los proyectos que el Poder Ejecutivo considera esenciales: reforma a la carta orgánica del Banco Central (BCRA), la modificación al régimen de Zona Fría y los Bonos de Carbono.
Por su parte, el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, hizo referencia al ingreso del proyecto de Malvinas y cómo se viene trabajando en las reuniones de comisión. Se analizó además el transcurso de la obra de la Cuenca del Salado, una construcción fundamental para evitar inundaciones de cara al fenómeno climático de El Niño.
Finalmente, se repasó la agenda de la visita del papa León XIV y las distintas actividades que realizarán los integrantes del Gobierno Nacional de cara a la reunión que la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mantuvo con la Conferencia Episcopal Argentina.
Además de Patricia Bullrich, Martín Menem y Karina Milei, participaron del encuentro el jefe de Gabinete, Diego Santilli; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo Menem; el vicejefe de Gabinete de Ministros, Ignacio Devitt, y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario