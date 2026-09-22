Interna libertaria: en medio de la crisis en Discapacidad, Patricia Bullrich vuelve hoy a la Mesa Política
Patricia Bullrich se despegó del intento del gobierno de Javier Milei de volver a pasar la motosierra sobre el área de Discapacidad y profundizó la interna.
En medio de la renovada tensión que generó al interior de La Libertad Avanza (LLA) la intención del gobierno de Javier Milei de pasar, una vez más, la motosierra sobre el área de Discapacidad, Patricia Bullrich vuelve este martes a la reunión de la Mesa Política en Casa Rosada. Del encuentro, que comenzará a las 13, participará la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, quien se bajó a último momento del viaje a Nueva York donde el mandatario libertario participará de una nueva sesión de la Asamblea General de la Organización de Naciona Unidas (ONU).
La titular de la bancada de LLA en el Senado no sólo criticó con dureza la inclusión de la eliminación del Nomenclador Nacional de Discapacidad en el proyecto de Ley del Presupuesto 2027 sino que pocos días después publicó un más que sugerente video en sus redes sociales con una canción de Lali Espósito. en el que dejaba en calro que no lo iban a poder condicionar.
"No quiero que me traten como tonta", reclamó en ese momento Bullrich y, presurosos, desde la Casa Rosada intentaron bajarle el tono a la polémica. El jefe de Gabinete, Diego Santilli, intentó explicar que la senadora no se enteró de los cambios en Discapacidad porque se retiró antes de que se abordara la cuestión.
Sin embargo, Bullrich lo desmintió rotundamente. "Eso es mentira. Cuando se habló del Presupuesto yo estaba", afirmó la senadora, quien sostuvo que el tema de Discapacidad nunca estuvo en la agenda del espacio y que solo se presentaron lineamientos generales del proyecto, sin entrar en los artículos que después generaron polémica.
Las modificaciones en discusión forman parte del capítulo VI del Presupuesto 2027 y afectan la ley de Emergencia en Discapacidad y la norma de prestaciones básicas vigente desde 1997. Entre los cambios figuran la eliminación del arancel único de referencia y nuevas restricciones a la compatibilidad entre pensiones por invalidez y empleo registrado.
El reclamo de Patricia Bullrich
La senadora aseguró además que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, "tampoco conocía las modificaciones" y sostuvo que ambos se enteraron después, al leer el proyecto ya ingresado al Congreso.
"Eso de que después lo hablaron no es así. Lo voy a discutir con Santilli porque no vale decir una cosa que no es. Nosotros tenemos que ser sinceros con nosotros mismos", insistió Bullrich, aunque aclaró que no busca un enfrentamiento: "No me quiero pelear con Santilli, no me quiero pelear con nadie".
Bullrich también se refirió al video que subió a sus redes sociales y bromeó sobre las lecturas que generó. "He leído las interpretaciones más increíbles", dijo, y cerró: "Que cada uno lo interprete como quiera".
Del encuentro de este martes participarán, además de Karina Milei, Santilli y Bullrich, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; el vicejefe de Gabinete, Ignacio Devitt; el secretario de Comunicación y Prensa, Fabián Fernández; el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo "Lule" Menem; y el asesor presidencial, Santiago Caputo.
Más allá del Presupuesto, el oficialismo deberá ordenar otros proyectos en danza, como la Ley de Soberanía Nacional recién enviada al Congreso, el tratamiento en el Senado de la nueva Carta Orgánica del Banco Central y los cambios al régimen de Zona Fría. La reunión de Gabinete de los lunes, de la que Bullrich suele participar junto a Milei, quedó suspendida esta semana por la preparación del discurso presidencial ante la ONU.
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