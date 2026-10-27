Empleadas domésticas: de cuánto es el aumento y cuáles son los mínimos
El personal de casas particulares percibirá una suba del 1,6 % en sus haberes, acompañada por la incorporación de un porcentaje de la suma no remunerativa.
El personal de casas particulares registrará un nuevo incremento salarial del 1,6 % durante noviembre de 2026, en el marco del esquema de actualizaciones mensuales definido por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. La medida alcanza a todas las categorías profesionales e incluye tanto a las trabajadoras con retiro como a aquellas que cumplen funciones bajo la modalidad sin retiro en domicilios particulares.
Además del porcentaje fijado para el undécimo mes del año, las liquidaciones salariales incluirán la incorporación al sueldo básico del 25 % restante de la suma no remunerativa de 20.000 pesos otorgada originalmente en agosto. Este proceso de recomposición busca amortiguar el impacto de la inflación sobre los ingresos del sector, a la espera del último tramo de incremento previsto para el cierre de diciembre.
Los valores mínimos por hora según cada categoría
Las escalas salariales publicadas funcionan como pisos obligatorios para los empleadores, sobre los cuales deben calcularse posteriormente los adicionales correspondientes. Las remuneraciones mínimas por hora para noviembre se estructuraron de la siguiente manera:
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Supervisión: $5.339,08 (con retiro) y$ 4.923,44 (sin retiro).
Tareas específicas: $5.093,82 (con retiro) y$ 4.695,59 (sin retiro).
Caseros: $ 4.447,11 (modalidad única sin retiro).
Asistencia y cuidado de personas: $4.918,66 (con retiro) y$ 4.447,11 (sin retiro).
Tareas generales: $4.447,11 (con retiro) y$ 4.170,52 (sin retiro).
El cronograma de incrementos del segundo semestre
La paritaria del sector acordó un sendero de ajustes escalonados para la última parte del año. Cada porcentaje se aplica sobre los salarios mínimos vigentes del mes anterior:
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Agosto: 1,9 %
Septiembre: 1,8 %
Octubre: 1,7 %
Noviembre: 1,6 %
Diciembre: 1,6 %
Adicionales por antigüedad, horas extra y zona desfavorable
El ingreso final de cada trabajadora puede verse incrementado de manera sustancial al contemplar los adicionales de ley vigentes. Entre ellos se destaca el plus por antigüedad, que equivale a un 1 % acumulativo del salario por cada año de servicio prestado bajo el mismo empleador, computado de forma independiente para cada relación laboral.
Asimismo, se aplican recargos obligatorios en los casos en que la jornada supere el esquema habitual: un 50 % adicional para horas trabajadas en días comunes y un 100 % para aquellas realizadas los sábados después de las 13 horas, domingos o feriados nacionales. Por último, rige un adicional del 31 % por zona desfavorable para las empleadas que presten servicios en provincias patagónicas y en el partido bonaerense de Patagones.
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