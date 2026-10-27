Empleadas domésticas: de cuánto es el aumento y cuáles son los mínimos

Asimismo, se aplican recargos obligatorios en los casos en que la jornada supere el esquema habitual: un 50 % adicional para horas trabajadas en días comunes y un 100 % para aquellas realizadas los sábados después de las 13 horas, domingos o feriados nacionales. Por último, rige un adicional del 31 % por zona desfavorable para las empleadas que presten servicios en provincias patagónicas y en el partido bonaerense de Patagones.