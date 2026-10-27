Investigan a un taxista en Misiones tras ser denunciado por estar con una menor en un auto en Puerto Iguazú

Al abrir la puerta trasera del rodado, el denunciante encontró a la menor junto al conductor, momento en el cual ambos se acomodaron la ropa de manera apresurada. Al ser increpado sobre su accionar y advertido de que podría estar incurriendo en un delito, el sospechoso se defendió al señalar que "la nena se lo había pedido" y que estaban "dándose cariño".