Investigan a un taxista en Misiones tras ser denunciado por estar con una menor en un auto en Puerto Iguazú
Un docente que estaba corriendo descubrió por casualidad la situación y, después de evitar el presunto delito, radicó la denuncia formal ante la Comisaría de la Mujer.
La Justicia de Misiones investiga a un taxista de unos 70 años luego de ser denunciado penalmente por mantener una situación sospechosa con una menor de edad dentro de su vehículo. El episodio ocurrió en las inmediaciones de la aldea Iriapú, en la zona rural de unas 600 Hectáreas, en la localidad de Puerto Iguazú.
El caso salió a la luz a raíz de la presentación realizada en la Comisaría de la Mujer de la Unidad Regional V. De acuerdo con la reconstrucción judicial, la intervención inicial estuvo a cargo de un docente que recorría el lugar junto a su pareja y advirtió las maniobras irregulares en el interior de un automóvil gris.
El hallazgo del docente y la intervención
Según consta en la denuncia, el testigo observó primero que una niña descendía de un auto Toyota Corolla con los pantalones desprendidos y que, al notar que era observada, volvió a subir rápidamente al vehículo. Tras continuar su marcha y dudar sobre lo presenciado, el hombre decidió regresar para comprobar qué sucedía.
Al abrir la puerta trasera del rodado, el denunciante encontró a la menor junto al conductor, momento en el cual ambos se acomodaron la ropa de manera apresurada. Al ser increpado sobre su accionar y advertido de que podría estar incurriendo en un delito, el sospechoso se defendió al señalar que "la nena se lo había pedido" y que estaban "dándose cariño".
La fuga y el avance de la causa judicial
Ante el temor de una agresión y la tensión del momento, el docente optó por retirarse del lugar tras registrar parte de la escena, no sin antes advertir que el conductor colocó un cartel identificatorio de taxi sobre el techo y escapó con la menor a bordo en dirección a la zona de reserva.
Con los datos aportados por el testigo y el material probatorio recolectado, la Comisaría de la Mujer dio intervención al fuero penal correspondiente para esclarecer los hechos, identificar a la menor involucrada y determinar si se configuró un delito de índole sexual contra una persona menor de edad.
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