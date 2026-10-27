Fabricantes hicieron el "zapatazo solidario" y regalaron calzado para visibilizar su crisis
Entregaron alrededor de 2.000 pares de zapatos en Plaza de Mayo para hacer visible la crisis que atraviesa el sector. "Cada vez está peor... No estamos vendiendo nada", denunciaron.
Fabricantes de calzado entregaron este martes alrededor de 2.000 pares de zapatos en Plaza de Mayo, en lo que denominaron “zapatazo solidario”, que también tuvo como finalidad hacer visible la crisis que, en general, atraviesa la industrial argentina.
La iniciativa fue organizada por Zapateros Unidos, agrupación que denunció la brutal caída del consumo interno, el avance de las importaciones y el cierre de más de 200 fábricas en lo que va de la gestión Javier Milei, reclamando medidas para proteger la producción y miles de puestos de trabajo que hoy están en serio riesgo.
La Cámara de la Industria del Calzado y la Unión de Trabajadores de la Industria del Calzado de la República Argentina (UTICRA) fueron convocantes de esta actividad que forma parte de un plan de lucha que incluye una movilización nacional que se realizará entre el 17 y el 19 de noviembre.
Industriales denuncian: "No estamos vendiendo nada"
Lito Albano, empresario y propietario de la marca Luna Chiara, fue uno de los convocantes y explicó que la actividad forma parte de un plan de lucha frente a la caída de la producción y el deterioro generalizado de la actividad industrial y comercial, que afecta particularmente a las industrias textil y del calzado.
En ese sentido, cuestionó las políticas económicas del Gobierno Nacional por sus consecuencias sobre la producción y el empleo y sostuvo que con actividades como la de este sábado están “tratando de ver si podemos torcer un poquitito este plan económico asesino que nos está matando a todos, a toda la industria, a todo el comercio".
"La situación cada vez está peor. Todos estamos en la misma situación de cero consumo, con el problema de las importaciones. No estamos vendiendo nada y, por eso, decidimos movilizarnos y llevar adelante este zapatazo solidario", aseguró Albano.
"Hace dos meses salimos a la calle y no nos queda otra que lucharla en la calle porque en nuestras fábricas ya no hay nada para hacer", agrega el industrial en la previa al “zapatazo solidario” realizado en Plaza de Mayo.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario