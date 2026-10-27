Fabricantes hicieron el "zapatazo solidario" y regalaron calzado para visibilizar su crisis

"La situación cada vez está peor. Todos estamos en la misma situación de cero consumo, con el problema de las importaciones. No estamos vendiendo nada y, por eso, decidimos movilizarnos y llevar adelante este zapatazo solidario", aseguró Albano.

"Hace dos meses salimos a la calle y no nos queda otra que lucharla en la calle porque en nuestras fábricas ya no hay nada para hacer", agrega el industrial en la previa al “zapatazo solidario” realizado en Plaza de Mayo.