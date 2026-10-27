Adelantan cuáles serán los cortes de calles en Buenos Aires por la visita del Papa León XIV
Las restricciones abarcan tramos de la avenida del Libertador y se irán extendiendo de manera progresiva hasta el final de la visita.
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desplegó un importante operativo de tránsito y seguridad con motivo de la confirmada visita apostólica del papa León XIV a la Argentina. La planificación oficial contempla interrupciones y desvíos vehiculares que comenzaron de forma anticipada para permitir el montaje de la infraestructura en el entorno del Monumento a los Españoles, en el barrio porteño de Palermo.
Las primeras modificaciones ya afectaron la avenida del Libertador, entre las avenidas Colombia y Sarmiento, con esquemas de circulación parciales que mantienen dos carriles habilitados por mano. A partir de los primeros días de noviembre, las restricciones pasarán a ser totales y de carácter progresivo en el tramo comprendido entre las avenidas Olleros y Ugarteche, según los cronogramas elevados por las autoridades de Transporte.
Anillo de seguridad y restricciones para frentistas
El dispositivo alcanzará su fase de máxima exigencia durante la permanencia del Santo Padre en suelo porteño, cuando se instale un estricto anillo de seguridad en torno a la Nunciatura Apostólica, ubicada sobre la avenida Alvear. El perímetro abarcará las avenidas del Libertador, Callao, Quintana, Juncal y la calle Cerrito, zona por la que únicamente podrán transitar residentes, comerciantes y huéspedes con acreditación o permiso previo.
Además, las autoridades porteñas advirtieron que estará prohibido el estacionamiento en los sectores delimitados del microcentro y la zona de Recoleta. Los vehículos estacionados en infracción serán remitidos al predio de la Facultad de Derecho sin costo administrativo, mientras que el acceso y egreso a cocheras privadas dentro del radio de exclusión permanecerá inhabilitado durante las franjas horarias operativas.
Agenda multitudinaria en la Capital Federal
El avance del armado responde a la nutrida agenda que cumplirá León XIV en el área metropolitana. Entre sus actividades centrales se destacan una misa multitudinaria en el Monumento a los Españoles, un encuentro con sectores del trabajo en la UCA y la vigilia con jóvenes en Palermo, previo a su traslado hacia la provincia de Córdoba y la posterior misa de clausura en la Basílica de Luján.
Dado el gran flujo de feligreses que se espera en los alrededores de los eventos, las autoridades recomendaron el uso del transporte público y sugirieron consultar periódicamente los canales informativos de la Ciudad para conocer las actualizaciones diarias en las rutas de colectivos y los desvíos habilitados.
Cortes en Palermo
Del miércoles 4 al sábado 14 de noviembre
Desde la madrugada, habrá cortes totales progresivos en Av. del Libertador entre Av. Olleros y Ugarteche.
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