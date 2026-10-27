Adelantan cuáles serán los cortes de calles en Buenos Aires por la visita del Papa León XIV

Dado el gran flujo de feligreses que se espera en los alrededores de los eventos, las autoridades recomendaron el uso del transporte público y sugirieron consultar periódicamente los canales informativos de la Ciudad para conocer las actualizaciones diarias en las rutas de colectivos y los desvíos habilitados.

Cortes en Palermo

Del miércoles 4 al sábado 14 de noviembre

Desde la madrugada, habrá cortes totales progresivos en Av. del Libertador entre Av. Olleros y Ugarteche.