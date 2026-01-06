En medio de la avanzada antivacunas y el ajuste en Salud, se dispararon los casos de coqueluche en 2025

El año pasado las notificaciones de casos con sospecha de Coqueluche se concentraron principalmente en de Córdoba, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Salta, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán. Sin embargo, se indicó que se registraron casos en 22 jurisdicciones del país, con mayor concentración en la Región Centro.

coqueluche

Un dato aportado en el informe es que la mayor incidencia acumulada sucedió en Tierra del Fuego, que —en el marco del brote en Ushuaia y Río Grande— al presentar 67,72 casos por cada 100.000 habitantes, valor 21,1 veces superior al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ocupa el segundo lugar.

Acerca del rango etario, destacaron que las mayores incidencias acumuladas se observaron en el grupo de 0 a 5 años, con predominio en los menores de un año, que concentraron el 34,3% de los casos confirmados.

Con relación a los fallecimientos, se notificaron nueve muertes: seis en menores de 6 meses, un en el grupo de 6 a 11 meses y dos entre los 12 a 23 meses.

La mejor herramienta para evitar la circulación de Coqueluche, es la inoculación con las vacunas seguras y efectivas. Sin embargo, una cuestión que genera preocupación y que se registra a nivel mundial, regional y nacional, es el descenso progresivo de las coberturas.