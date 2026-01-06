En medio de la avanzada antivacunas y el ajuste en Salud, se dispararon los casos de coqueluche en 2025
Se trata de una enfermedad respiratoria aguda prevenible con vacunación pero que sin embargo tuvo una disparada de casos el año pasado.
En medio de la avanzada antivacunas del gobierno de Javier Milei y el ajuste que desató sobre el área de Salud el año pasado se registró un fuerte aumento de casos de Coqueluche superando el número que se registró en 2023. Frente a ello y tras abandonar las campañas de información y concientización las autoridades sanitarias volvieron a poner foco en la necesidad de la vacunación.
Se trata de una enfermedad respiratoria aguda prevenible por vacunación, que puede afectar a personas de todas las edades, aunque presenta mayores tasas de morbilidad y mortalidad en lactantes y niños pequeños.
El Boletín Epidemiológico Nacional N°789, indica que la Argentina registró un incremento de los casos de Coqueluche a comparación del 2024, año en el hubo descenso de pacientes con la enfermedad, y frente a esta situación se dio a conocer el panorama actual del país y las formas de prevención.
En total se notificaron 6.481 casos bajo sospecha, pero solo 1.055 fueron confirmados, según supo la Agencia Noticias Argentinas.
Las autoridades sanitarias explicaron que la tasa de notificación para el período 2019-2025 presentó un máximo inicial en 2019, seguido de un descenso abrupto en 2020. A partir de 2021, se experimentó un incremento sostenido hasta alcanzar su valor más alto en 2023. Sin embargo, en 2024 disminuyó y luego, en 2025, se observó un nuevo aumento, con una tasa de notificación de 13,65 casos por cada 100.000 habitantes.
El año pasado las notificaciones de casos con sospecha de Coqueluche se concentraron principalmente en de Córdoba, Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Tierra del Fuego, Salta, Mendoza, Santa Fe, Entre Ríos y Tucumán. Sin embargo, se indicó que se registraron casos en 22 jurisdicciones del país, con mayor concentración en la Región Centro.
Un dato aportado en el informe es que la mayor incidencia acumulada sucedió en Tierra del Fuego, que —en el marco del brote en Ushuaia y Río Grande— al presentar 67,72 casos por cada 100.000 habitantes, valor 21,1 veces superior al de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que ocupa el segundo lugar.
Acerca del rango etario, destacaron que las mayores incidencias acumuladas se observaron en el grupo de 0 a 5 años, con predominio en los menores de un año, que concentraron el 34,3% de los casos confirmados.
Con relación a los fallecimientos, se notificaron nueve muertes: seis en menores de 6 meses, un en el grupo de 6 a 11 meses y dos entre los 12 a 23 meses.
La mejor herramienta para evitar la circulación de Coqueluche, es la inoculación con las vacunas seguras y efectivas. Sin embargo, una cuestión que genera preocupación y que se registra a nivel mundial, regional y nacional, es el descenso progresivo de las coberturas.
