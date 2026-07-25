Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 26 de julio

Sin lluvias a la vista en el corto plazo, el tiempo mantendrá esta tónica agradable hasta el martes, antes de un paulatino descenso de la temperatura previsto hacia mitad de semana. De todos modos, durante las próximas jornadas no se espera que la mínima descienda por debajo de los 7°C, lo cual es óptimo para los anti-frío.