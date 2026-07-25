Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este domingo 26 de julio
Aunque las neblinas se presentarán en las primeras horas, todo parece indicar que el clima del domingo será bastante disfrutable. Los detalles.
El frío intenso le da un breve respiro a Buenos Aires durante las próximas jornadas. Según los datos del pronóstico, tanto el domingo 26 como el lunes 27 de julio ofrecerán un clima templado, ideal para actividades al aire libre y sin probabilidades de lluvias en la región metropolitana.
Cómo estará el clima este domingo en el AMBA
El domingo arrancará con presencia de neblina durante la madrugada y las primeras horas de la mañana, por lo que se recomienda precaución a quienes deban transitar por autopistas o accesos a la Ciudad. La temperatura mínima se ubicará en los 12°C.
A medida que avance la jornada, las nubes irán cediendo y la tarde regalará un ambiente muy agradable con el cielo parcialmente nublado, alcanzando una máxima de 19°C. Los vientos serán leves, rotando del Oeste hacia el Este entre los 7 y 12 km/h, incrementando levemente su intensidad hacia la noche. La probabilidad de lluvias es nula.
El clima para el arranque de semana: qué esperar para el lunes
El lunes mantendrá el mismo patrón de buen tiempo para comenzar la semana laboral. Se aguarda un arranque con 12°C de mínima, mientras que por la tarde la temperatura volverá a escalar hasta los 18°C, configurando una jornada templada para pleno invierno.
Sin lluvias a la vista en el corto plazo, el tiempo mantendrá esta tónica agradable hasta el martes, antes de un paulatino descenso de la temperatura previsto hacia mitad de semana. De todos modos, durante las próximas jornadas no se espera que la mínima descienda por debajo de los 7°C, lo cual es óptimo para los anti-frío.
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