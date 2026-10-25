Encontraron muerta a una joven en un departamento en Microcentro: buscan a un sospechoso llamado "Iván"
Luego de romper la cerradura, encontraron a la mujer sin vida en la cama en un departamento de alquiler temporal ubicado en la calle Libertad 1228.
La víctima habría tenido una cita la noche anterior con un hombre identificado como Iván, a quien habría conocido a través de una aplicación. El hecho ocurrió en un departamento ubicado sobre Libertad al 1200, frente al edificio de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE).
El cuerpo fue hallado pasadas las 8:30 horas de hoy. El joven habría contactado a la mujer a través de una app llamada Gemidos. La mujer trabajaba como escort.
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