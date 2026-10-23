Córdoba: hallan muerta a una joven de 28 años e investigan un posible femicidio.

Hallan una joven muerta en Córdoba: pistas, un sospechoso y un teléfono desaparecido

La causa quedó bajo la órbita del fiscal de Instrucción de Violencia de Género y Familiar, Pablo Camacho, quien encabeza las diligencias para reconstruir las últimas horas de la víctima. Entre las principales hipótesis, se analiza el registro de las cámaras de seguridad del inmueble y de los comercios linderos.

Gracias a ese relevamiento, los investigadores lograron divisar a un hombre ingresando y retirándose del lugar, por lo que las tareas se concentran en identificarlo.

Asimismo, se constató que el teléfono celular de la joven —quien trabajaba en un local de indumentaria cercano y era madre de un niño que reside con su padre— no fue hallado en la escena y habría sido sustraído por el agresor para entorpecer la investigación.

El crimen generó un clima de extrema zozobra entre los inquilinos y vecinos de la zona. A la consternación por la violencia del hecho se le suma el temor por la seguridad del edificio: según denunciaron los propios residentes, el atacante se habría llevado el juego de llaves de la vivienda y del portón de ingreso principal, por lo que exigieron el cambio urgente de los cerrojos ante el riesgo latente.