Córdoba: hallan muerta a una joven de 28 años e investigan un posible femicidio
El cuerpo de Daniela Villalba fue encontrado en su departamento ubicado en el barrio Cofico, presentando heridas de arma blanca en el cuello y los brazos.
Un macabro hallazgo sacudió a la ciudad de Córdoba en las últimas horas: Daniela Villalba, una joven de 29 años, fue encontrada sin vida en su departamento del barrio Cofico en lo que la Justicia investiga como un posible femicidio.
El caso comenzó a destejerse a partir de una impactante pista encontrada en la vía pública: una valija repleta de manchas de sangre abandonada en un contenedor de basura.
Córdoba: hallan muerta a una joven de 28 años e investigan un posible femicidio
El hecho se desencadenó el pasado martes 20 de octubre, cuando recolectores de residuos divisaron un equipaje sospechoso en la esquina de La Rioja y Sucre.
En su interior, además de una peluca y rastros hemáticos, hallaron una identificación con el nombre de una mujer que estaba siendo buscada intensamente por una amiga, quien no lograba contactarla desde el lunes.
Con esos datos, las autoridades se dirigieron de inmediato al edificio ubicado sobre el bulevar Las Heras al 200, frente al Parque Las Heras, donde la víctima se había mudado hacía apenas tres semanas. Al ingresar al departamento del primer piso, los efectivos hallaron a Villalba recostada en la cama y cubierta con sábanas, presentando profundas heridas cortopunzantes en el cuello y signos de defensa en los brazos.
Hallan una joven muerta en Córdoba: pistas, un sospechoso y un teléfono desaparecido
La causa quedó bajo la órbita del fiscal de Instrucción de Violencia de Género y Familiar, Pablo Camacho, quien encabeza las diligencias para reconstruir las últimas horas de la víctima. Entre las principales hipótesis, se analiza el registro de las cámaras de seguridad del inmueble y de los comercios linderos.
Gracias a ese relevamiento, los investigadores lograron divisar a un hombre ingresando y retirándose del lugar, por lo que las tareas se concentran en identificarlo.
Asimismo, se constató que el teléfono celular de la joven —quien trabajaba en un local de indumentaria cercano y era madre de un niño que reside con su padre— no fue hallado en la escena y habría sido sustraído por el agresor para entorpecer la investigación.
El crimen generó un clima de extrema zozobra entre los inquilinos y vecinos de la zona. A la consternación por la violencia del hecho se le suma el temor por la seguridad del edificio: según denunciaron los propios residentes, el atacante se habría llevado el juego de llaves de la vivienda y del portón de ingreso principal, por lo que exigieron el cambio urgente de los cerrojos ante el riesgo latente.
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