"Tenías tantos sueños por cumplir": la dolorosa despedida de las amigas de la joven asesinada en Córdoba

Otro de los mensajes con el que despidieron a Daniela Villalba. Foto: WhatsApp.

Otra de sus allegadas eligió recordar los momentos que compartieron y acompañó sus palabras con una fotografía junto a la joven. “Gracias por los momentos lindos que compartimos. Beso al cielo ami”, escribió.

Las despedidas estuvieron atravesadas por la incredulidad y el dolor: “Quisiéramos creer que es un mal sueño todo esto”, sostuvo otra joven en una publicación en sus redes sociales.

Una valija con sangre y la denuncia de una amiga

Daniela fue encontrada muerta el miércoles 21 de octubre en su departamento. Un día antes había aparecido una valija con sangre en un contenedor de la zona de La Rioja y Sucre y una mujer había denunciado la desaparición de su amiga.

De la joven no se sabía nada desde la noche del lunes 19 de octubre. Sus allegados y, en especial, una amiga no recibían respuesta de ella desde entonces. El martes los recolectores de basura descubrieron y alertaron sobre una valija con sangre y una peluca abandonada a unas cuadras de la casa de Villalba, en el barrio Cofico, en el centro de Córdoba capital. Además, en la maleta se encontró un nombre: Daniela Villalba.

En ese marco, una amiga de Villalba denunció su desaparición y la Policía de Córdoba comenzó a unir cabos: el nombre que aparecía en la valija era el mismo que el de la mujer de 29 años a la que buscaba su amiga. Además, la alarma también se encendió cuando no se presentó a trabajar en el local de ropa en el que trabajaba, en Jujuy y La Rioja.

Ante la falta de respuestas, su amiga se acercó al edificio de barrio Cofico. Allí advirtió un olor nauseabundo en el pasillo y, al no obtener respuesta desde el departamento, dio aviso a las autoridades.

El miércoles los agentes de la policía cordobesa llamaron a la puerta del departamento de Boulevard Las Heras al 200 que alquilaba Villalba, pero, al no recibir respuesta, derribaron la puerta. Una vez dentro, hallaron el departamento en orden, pero en el dormitorio encontraron el cuerpo de la joven cubierto con una sábana, sobre la cama. Cuando lo inspeccionaron, descubrieron marcas de heridas cortopunzantes en el cuello y en los brazos de la víctima.

Mientras avanza la investigación y la Justicia busca a un hombre con quien Daniela habría mantenido una relación sentimental, sus amigas la recuerdan por su manera de ser y reclaman justicia por el femicidio.