Encontraron a una pareja muerta en Pergamino: investigan si se trató de un femicidio seguido de suicidio

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la presencia de un arma dentro de la vivienda. A raíz de este elemento, se planteó como principal hipótesis que el hombre, identificado con el apellido Pereyra, habría disparado contra la mujer y luego se habría quitado la vida, según publicó Clarín.

De todos modos, se aguardan los resultados definitivos de las pericias realizadas por la Policía Científica, los cuales serán fundamentales para establecer qué sucedió dentro de la casa, determinar la mecánica de las muertes y establecer en qué orden ocurrieron.

Mientras avanzaban las tareas dentro de la vivienda, los investigadores también trabajan para confirmar la identidad de la mujer fallecida. Según trascendió, al momento del hallazgo no se encontró la documentación de la víctima.

En cambio, el hombre fue identificado como Pereyra y tenía 85 años. Vecinos de la zona señalaron que ambos llevaban poco tiempo viviendo en esa propiedad, aunque todavía no trascendieron públicamente detalles sobre la relación que mantenían ni sobre las circunstancias que pudieron haber derivado en la violenta secuencia.

El fiscal Pertierra continúa reuniendo elementos para reconstruir las últimas horas de la pareja. Para eso serán importantes los resultados de las pericias, el análisis de la escena y los demás datos que puedan incorporarse al expediente.