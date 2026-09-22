Encontraron a una pareja muerta en Pergamino: investigan si se trató de un femicidio seguido de suicidio
Una mujer de 50 años y un hombre de 85 fueron hallados sin vida dentro de una vivienda en el barrio Santa Julia. La hipótesis de los investigadores.
La localidad bonaerense de Pergamino se encuentra conmocionada tras el hallazgo sin vida de un hombre y una mujer dentro de una vivienda ubicada en el barrio Santa Julia. Por estas horas, la Policía y la Justicia investigan si se trató de un femicidio seguido de suicidio.
El dramático hecho se descubrió en un inmueble situado sobre la calle Muratore al 3100, en la zona sur de la mencionada localidad, en cuyo interior fueron hallados los cuerpos de una mujer de 50 años y de un hombre de 85.
En el lugar se desplegó un operativo de las fuerzas de seguridad para comenzar con las primeras averiguaciones, con intervención de la fiscalía que investiga los hechos.
Muerte y misterio en Pergamino: la principal hipótesis
El caso quedó en manos del fiscal Fernando Pertierra, titular de la Fiscalía N° 6 de Pergamino, quien se trasladó hasta el domicilio para supervisar las primeras medidas de la investigación. En el lugar también trabajaron efectivos policiales y especialistas de la Policía Científica, con el objetivo de recolectar pruebas que permitan determinar cómo ocurrió la secuencia.
Según los datos incorporados a la causa, las muertes se habrían producido al menos tres días antes que los cuerpos fueran encontrados en la vivienda.
Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la presencia de un arma dentro de la vivienda. A raíz de este elemento, se planteó como principal hipótesis que el hombre, identificado con el apellido Pereyra, habría disparado contra la mujer y luego se habría quitado la vida, según publicó Clarín.
De todos modos, se aguardan los resultados definitivos de las pericias realizadas por la Policía Científica, los cuales serán fundamentales para establecer qué sucedió dentro de la casa, determinar la mecánica de las muertes y establecer en qué orden ocurrieron.
Mientras avanzaban las tareas dentro de la vivienda, los investigadores también trabajan para confirmar la identidad de la mujer fallecida. Según trascendió, al momento del hallazgo no se encontró la documentación de la víctima.
En cambio, el hombre fue identificado como Pereyra y tenía 85 años. Vecinos de la zona señalaron que ambos llevaban poco tiempo viviendo en esa propiedad, aunque todavía no trascendieron públicamente detalles sobre la relación que mantenían ni sobre las circunstancias que pudieron haber derivado en la violenta secuencia.
El fiscal Pertierra continúa reuniendo elementos para reconstruir las últimas horas de la pareja. Para eso serán importantes los resultados de las pericias, el análisis de la escena y los demás datos que puedan incorporarse al expediente.
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